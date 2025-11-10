Dirigente da F1 abre o jogo sobre GP do Brasil: 'Enorme decepção'
Presidente foi sincero sobre desempenho da Ferrari
- Matéria
- Mais Notícias
John Elkann, presidente da Ferrari, criticou o desempenho da equipe durante centrevista nesta segunda (10). Elkann aproveitou para exaltar o desempenho dos mecânicos e engenheiros, mas jogar indireta aos pilotos após abandono por problemas no carro por parte de Lewis Hamilton e por colisão que ocasionou a desistência de Charles Leclerc em Interlagos.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
— O GP do Brasil foi uma enorme decepção. Se olharmos para o campeonato de Fórmula 1, podemos dizer que nossos mecânicos estão ganhando o campeonato com seu desempenho e tudo o que fizeram nos pit stops. Se olharmos para nossos engenheiros, não há dúvida de que o carro melhorou. Se olharmos para o resto, não está à altura — iniciou John.
— Certamente temos pilotos que precisam se concentrar em pilotar e falar menos, porque ainda temos corridas importantes pela frente e não é impossível conquistar o segundo lugar [...] Quando a Ferrari está unida, os resultados são alcançados — completou o presidente.
➡️ Rayssa Leal parabeniza Norris, campeão do GP Brasil; veja vídeo
➡️ Bortoleto desabafa após nova batida no GP Brasil: 'É um erro meu'
➡️ Vídeo: Verstappen reage à batida de Bortoleto em Interlagos, na Fórmula 1
➡️ Vídeo: Bortoleto se emociona ao abraçar a avó após batida em Interlagos
Lando Norris vence e Bortoleto bate na primeira volta
Lando Norris sobrou no GP de São Paulo, neste domingo (9). Líder da temporada, o piloto britânico praticamente liderou de ponta a ponta a prova. O italiano Kimi Antonelli, em sua melhor corrida na carreira, terminou em segundo, enquanto o holandês Max Verstappen, que largou dos boxes e fez ótima prova de recuperação, ficou em terceiro.
O piloto britânico dedicou a vitória a Gil de Ferran, ex-piloto francês naturalizado brasileiro, que faleceu em 2023.
— Essa é para Gil (de Ferran). Foi um dos meus mentores quando cresci na modalidade há alguns anos. Então esse é para ele, estou certo de que ele estaria muito orgulhoso disso. Pensei nisso enquanto estava dirigindo. Foi um final de semana perfeito — celebrou Norris, após seu sétimo triunfo na temporada. Antes, ele venceu no México, Hungria, Grã-Bretanha, Áustria, Mônaco e Austrália.
Com sua 11ª vitória na carreira, o piloto da McLaren abriu distância para Oscar Piastri, seu companheiro na escuderia, na classificação na temporada, faltando três etapas para o fim: Las Vegas, Catar e Abu Dhabi.
- Matéria
- Mais Notícias