Emirados Árabes Unidos e Iraque terão os caminhos cruzados para um jogo que valerá vaga na Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta quinta-feira (13), às 13h (de Brasília), no Mohamed bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi (EAU).



Ficha do jogo EAU IRQ Eliminatórias Asiáticas Data e Hora Quinta-feira, 13 de novembro, às 13h (de Brasília) Local Mohamed bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi (ARE) Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) chegam para a rodada final da repescagem após perderem a vaga direta na Copa do Mundo por apenas um ponto, em uma derrota dramática para o Catar. Embora a equipe do técnico Cosmin Olaroiu viva uma excelente forma geral, com apenas uma derrota nos últimos oito jogos, o time entra em campo pressionado pelo retrospecto histórico, já que não possui um bom registro de confrontos recentes contra o Iraque.

O Iraque também se sente azarado por não ter se classificado diretamente, já que terminou empatado em pontos e saldo de gols com a Arábia Saudita, perdendo a vaga apenas no critério de gols marcados. A equipe do novo técnico Graham Arnold chega em boa fase, com uma sequência de cinco jogos invictos (apesar de uma oscilação anterior), e entra com vantagem psicológica no confronto, pois não perde para os EAU desde 2017.

Tudo sobre o jogo entre Emirados Árabes Unidos x Iraque (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Emirados Árabes Unidos x Iraque

Eliminatórias Asiáticas

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de novembro, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Mohamed bin Zayed Stadium, Abu Dhabi (ARE)

👁️ Onde assistir: Disney+ (TV fechada)

🕴️Arbitragem: -

🚩 Assistentes: -

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Emirados Árabes (Técnico: Cosmin Olaroiu)

Eisa; Pereira, Pimenta, Kouadio, Meloni; Canedo, Nader, Suarez, Saleh; Jiminez; Lucas

Iraque (Técnico: Graham Arnold)

Basil; Ali, Younis, Sulaka, Doski; Al-Ammari, Iqbal; Rashid, Amyn, Jasim; Hussein

A seleção do Iraque enfrenta a dos Emirados Árabes Unidos valendo uma vaga na Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

