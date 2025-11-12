Internacional e zagueiro negociam transferência para a Europa
Vitão deve deixar o Beira-Rio no final do ano. Provável destino é a Espanha
- Matéria
- Mais Notícias
O Internacional e o zagueiro Vitão negociam transferência para a Europa. Desejo do camisa 4, que quase foi para o Real Bétis, em 2024, e para o Nottingham Forest, no começo deste ano, a ida para o Velho Continente voltou à tona nas últimas semanas, segundo antecipou o jornalista Lucas Dias e confirmou apuração do Lance!. As conversas ainda são tratadas sob sigilo, mas o provável destino do defensor seria a Espanha.
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Aos 25 anos e titular absoluto do Colorado, Vitão também estava na mira do Flamengo. O clube carioca havia procurado a direção alvirrubra, mas a conversa não foi adiante.
Transferência para a Europa
De acordo com Dias e com informações obtidas pelo Lance! com pessoas próximas à direção do clube gaúcho e ao jogador, a negociação estaria adiantada, e Vitão está para fazer suas últimas cinco partidas com a camisa vermelha. O atleta teria como objetivo na carreira voltar a jogar em uma competição europeia. A meta é estar preparado para uma possível convocação para a Seleção Brasileira.
O Inter também estaria interessado em fechar o negócio. A direção colorada sabe que dificilmente conseguirá os 10 milhões de euro (cerca de R$ 6,12 milhões no câmbio atual) pretendidos. Isso tanto pela idade do jogar, quanto pela campanha alvirrubra nesta temporada. Além disso, o contrato com o defensor termina em dezembro de 2026.
O zagueiro no Internacional
Vindo da Ucrânia, o 4 chegou ao Inter por empréstimo devido à invasão russa, em fevereiro de 2022. Como seu contrato com o Shakhtar-UCR terminou em meio à normativa da Fifa que permitia sua permanência no Beira-Rio, ele acabou ficando. Em 2024, sua transferência para o Bétis estava acertada. O clube espanhol aceitou pagar 10 milhões de euros que a direção alvirrubra queria.
O zagueiro estava em São Paulo, pronto para embarcar para São Paulo, quando o negócio teve que ser desfeito por conta do fair play financeiro na Espanha. No começo deste ano, quem veio à carga foi o Nottingham Forest, da Premier League. A venda só não foi finalizada porque o clube britânico não chegou ao valor que os gaúchos pretendiam.
- Matéria
- Mais Notícias