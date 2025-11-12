Craque Neto crava resultado de Santos x Palmeiras no Brasileirão: 'Não perde'

Durante o programa "Donos da Bola", o apresentador Neto debatia com os comentaristas sobre o clássico decisivo entre Santos x Palmeiras, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece neste sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. Mesmo com desfalques para a partida, o ex-jogador cravou a vitória da equipe comandada por Abel Ferreira.

Entre convocados e suspensos, o Palmeiras acumula nove desfalques para o clássico contra o Santos. No entanto, Neto avaliou a provável escalação e cravou que mesmo com uma equipe alternativa, o Verdão irá vencer o rival por 4 a 0. Na sequência, o comentarista Souza completou o raciocínio e também cravou vitória alviverde.

- Olha o time reserva do Palmeiras, Souza. Vai ser 4 a 0 Palmeiras lá na Vila Belmiro. Não perde para o Santos, olha o meio campo do Palmeiras: Aníbal, Raphael Veiga e Maurício - disse Neto, antes do comentarista Souza completar.

- Eu estava até com uma esperança para esse jogo, mas se a esperança é a última que morre, ela morreu agora, pelo menos a minha. Vai dar Palmeiras - comentou Souza.

Segundo os ex-jogadores, o Palmeiras deve ir a campo com: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Aníbal Moreno, Maurício e Raphael Veiga; Bruno Rodrigues e Felipe Anderson.

Palmeiras trabalha para superar ausência de convocados

Texto por: Vitor Palhares

Em meio à corrida pelo título do Brasileirão, o Palmeiras teve sete jogadores convocados nesta Data Fifa. Além do trio de uruguaios e da dupla de paraguaios, a comissão técnica perdeu o ataque titular. Vitor Roque recebeu a primeira convocação de Ancelotti desde seu retorno ao futebol brasileiro, enquanto Flaco López passou a integrar a rotação da atual campeã mundial no segundo semestre.

Como a Argentina disputará apenas uma partida nesta janela,no dia 14 de novembro, contra Angola, na África, os jogadores convocados por Scaloni serão liberados após o término do amistoso, abrindo caminho para um eventual retorno do atacante ao menos para o banco de reservas no clássico contra o Santos, um dia depois.

Vitor Roque, por sua vez, é desfalque certo na Vila Belmiro, uma vez que defenderá a Seleção Brasileira no mesmo dia. No entanto, aproveitará a carona no avião da presidente Leila Pereira para retornar ao país antes do confronto diante do Vitória, no dia 19.

Na corrida pelo título do Brasileirão, o Palmeiras ocupa a primeira colocação, empatado em pontos com o Flamengo, restando seis rodadas para o término da competição. No fim do mês, os rivais voltam a se enfrentar em Lima, no Peru, pela decisão da Copa Libertadores, na reedição da final disputada em Montevidéu, em 2021.