menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (13/11/2025)

Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (13)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/11/2025
06:00
AGORA: França aumenta vantagem sobre Ucrânia nas eliminatórias da Europa
imagem cameraKylian Mbappé comemora gol marcado pela França contra a Ucrânia nas Eliminatórias (Foto: Sergei GAPON / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (13), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques de hoje são os jogos das Eliminatórias Asiáticas, Europeias, Africanas e da Concacaf para a Copa do Mundo, além de outros campeonatos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 13 de novembro de 2025)

Amistosos

Irã x Cabo Verde – 13h – ESPN 2 e Disney+
Lituânia x Israel – 14h – Sportv 3 e Disney+
República Tcheca x San Marino – 14h – Disney+
Canadá x Equador – 21h30 – Xsports (TV e YouTube), Rede Contínua Sports e Canal GOAT

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Disney+

Eliminatórias Asiáticas (final repescagem)

Emirados Árabes Unidos x Iraque – 13h – ESPN 3 e Disney+

Eliminatórias Africanas (semifinal repescagem)

Nigéria x Gabão – 13h – CazéTV e FIFA+
Camarões x República Democrática do Congo – 16h – CazéTV e FIFA+

➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video

Eliminatórias Europeias

Noruega x Estônia – 14h – ESPN 4 e Disney+
Azerbaijão x Islândia – 14h – Disney+
Armênia x Hungria – 14h – Sportv 2
Irlanda x Portugal – 16h45 – Sportv
Moldávia x Itália – 16h45 – Sportv 2
Inglaterra x Sérvia – 16h45 – Sportv 3
França x Ucrânia – 16h45 – ESPN e Disney+
Andorra x Albânia – 16h45 – ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje: já classificada para a Copa do Mundo, a Inglaterra entra em campo contra a Sérvia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Ben Stansall/AFP)
Jogos de hoje: já classificada para a Copa do Mundo, a Inglaterra entra em campo contra a Sérvia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Ben Stansall/AFP)

Campeonato Paulista Feminino

Santos (F) x Palmeiras (F) – 15h – UOL Play
Ferroviária (F) x Corinthians (F) – 18h – Record News, CazéTV, Space e HBO Max
Realidade Jovem (F) x São Paulo (F) – 20h – Sportv

continua após a publicidade

Eliminatórias da Concacaf

Suriname x El Salvador – 19h – Canal GOAT
Bermudas x Curaçao – 19h – Canal GOAT
Trinidad e Tobago x Jamaica – 21h – Canal GOAT
Haiti x Costa Rica – 21h – Canal GOAT
Nicarágua x Honduras – 23h – Canal GOAT
Guatemala x Panamá – 23h – Canal GOAT

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias