Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (13), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques de hoje são os jogos das Eliminatórias Asiáticas, Europeias, Africanas e da Concacaf para a Copa do Mundo, além de outros campeonatos.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 13 de novembro de 2025)
Amistosos
Irã x Cabo Verde – 13h – ESPN 2 e Disney+
Lituânia x Israel – 14h – Sportv 3 e Disney+
República Tcheca x San Marino – 14h – Disney+
Canadá x Equador – 21h30 – Xsports (TV e YouTube), Rede Contínua Sports e Canal GOAT
Eliminatórias Asiáticas (final repescagem)
Emirados Árabes Unidos x Iraque – 13h – ESPN 3 e Disney+
Eliminatórias Africanas (semifinal repescagem)
Nigéria x Gabão – 13h – CazéTV e FIFA+
Camarões x República Democrática do Congo – 16h – CazéTV e FIFA+
Eliminatórias Europeias
Noruega x Estônia – 14h – ESPN 4 e Disney+
Azerbaijão x Islândia – 14h – Disney+
Armênia x Hungria – 14h – Sportv 2
Irlanda x Portugal – 16h45 – Sportv
Moldávia x Itália – 16h45 – Sportv 2
Inglaterra x Sérvia – 16h45 – Sportv 3
França x Ucrânia – 16h45 – ESPN e Disney+
Andorra x Albânia – 16h45 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Paulista Feminino
Santos (F) x Palmeiras (F) – 15h – UOL Play
Ferroviária (F) x Corinthians (F) – 18h – Record News, CazéTV, Space e HBO Max
Realidade Jovem (F) x São Paulo (F) – 20h – Sportv
Eliminatórias da Concacaf
Suriname x El Salvador – 19h – Canal GOAT
Bermudas x Curaçao – 19h – Canal GOAT
Trinidad e Tobago x Jamaica – 21h – Canal GOAT
Haiti x Costa Rica – 21h – Canal GOAT
Nicarágua x Honduras – 23h – Canal GOAT
Guatemala x Panamá – 23h – Canal GOAT
