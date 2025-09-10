A Data Fifa na África terminou com uma mistura de suspense, surpresas e viradas históricas. Goleadas expressivas, jogos mornos, gols polêmicos e campanhas surpreendentes marcaram a reta final das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026.

Das 54 seleções que iniciaram a corrida rumo ao Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México, apenas duas já confirmaram presença: Marrocos e Tunísia. As outras seis vagas diretas serão decididas em outubro, quando as duas últimas rodadas prometem esquentar a disputa. Egito, Argélia, Cabo Verde, Gana, Senegal e África do Sul estão entre as seleções que precisam apenas de resultados simples para selar sua classificação, mas a margem de erro é mínima.

Senegal, campeão africano em 2021, mostrou poder de reação ao derrotar a República Democrática do Congo por 3 a 2 fora de casa após estar perdendo por 2 a 0 até os 40 minutos do segundo tempo. O triunfo colocou os Leões de Teranga na liderança do seu grupo, consolidando a vantagem para confirmar o passaporte. Já a África do Sul, anfitriã do Mundial de 2010, está muito próxima de retornar ao torneio após um hiato de 16 anos. Desta vez, o Bafana Bafana deve carimbar sua vaga em campo, já que sua última classificação conquistada pelas Eliminatórias foi em 2002.

Jogadores da África do Sul comemorando o gol feito pela Nigéria (Foto: Phill Magakoe/AFP)

No outro extremo, a Nigéria vive situação oposta. Com astros como Osimhen, Lookman e Iwobi, as Super Águias estacionaram na terceira posição do Grupo C após empate em 1 a 1 com a África do Sul. O resultado deixou o time fora das vagas diretas e até mesmo da zona de repescagem. Para seguir com chances, os nigerianos precisarão vencer os dois jogos restantes e torcer por uma improvável combinação de resultados envolvendo concorrentes diretos como Benim, Gabão e Costa do Marfim.

Camarões também caminha sobre uma corda bamba. Embora sua situação seja menos dramática que a da Nigéria, os Leões Indomáveis aparecem no segundo lugar do seu grupo e, no momento, não estariam entre os quatro melhores vices, condição necessária para disputar a repescagem continental.

Cabo Verde e novos protagonistas africanos

Se as potências africanas sofrem, outros países aproveitam para escrever novas histórias. Cabo Verde é o maior exemplo. Sob o comando do técnico Bubista, a equipe venceu Camarões por 1 a 0 e assumiu posição privilegiada no Grupo D. Um simples empate contra a Líbia na próxima rodada será suficiente para carimbar a primeira participação do arquipélago em Copas do Mundo.

O sucesso cabo-verdiano tem sido construído coletivamente. Diney Borges, Dailon Livramento e Jamiro Monteiro dividem a artilharia da equipe com três gols cada, enquanto a defesa se mantém sólida diante de adversários mais tradicionais. A campanha já é considerada histórica no país, que soma 19 pontos e pode se tornar o segundo menor em população a jogar um Mundial, atrás apenas da Islândia de 2018.

A disputa pela repescagem também reserva histórias interessantes. Tanzânia, Madagascar, Somália e Serra Leoa seguem na briga por um dos quatro lugares que levam ao playoff continental. Esses confrontos definirão quem ainda terá chance de disputar uma vaga extra no torneio intercontinental da Fifa.

Pelas regras das Eliminatórias Africanas, apenas os líderes dos nove grupos garantem vaga direta na Copa do Mundo de 2026. Os quatro melhores segundos colocados avançam para uma repescagem regional, cujo vencedor disputará um último playoff intercontinental. Ou seja, cada ponto conta.

A última rodada desta Data Fifa mostrou como cada resultado pode redefinir a tabela. Quênia goleou Seychelles por 5 a 0, Namíbia venceu São Tomé e Príncipe por 3 a 0 com hat-trick de Peter Shalulile, e Angola superou Ilhas Maurício por 3 a 1. Já Gabão e Costa do Marfim ficaram no 0 a 0 em duelo direto pela liderança do Grupo F. Essa sequência de jogos apertou ainda mais a disputa por posições estratégicas.

Serra Leoa, por exemplo, ainda sonha com o segundo lugar após bater a Etiópia por 2 a 0. Níger, Ruanda e Gâmbia também venceram fora de casa e mantêm viva a esperança de entrar no G-4 dos vices.

Com tantas combinações possíveis, o cenário das Eliminatórias Africanas vai se definir apenas em outubro. Países tradicionais como Nigéria e Camarões precisam reagir imediatamente para evitar um vexame histórico, enquanto seleções emergentes, como Cabo Verde e Namíbia, enxergam a maior oportunidade de suas histórias.

Mais do que nunca, o continente africano vive um momento de renovação no futebol. As últimas rodadas prometem ser um retrato perfeito dessa nova realidade, em que tradição não garante mais vaga automática e o sonho do Mundial está mais distribuído do que nunca.

