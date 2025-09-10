Yamal esteve perto de assinar com o Bayern de Munique em 2022; entenda
Jornal alemão traz bastidores da negociação frustrada
Lamine Yamal, destaque do Barcelona, foi alvo de interesse do Bayern de Munique. Mesmo antes de jogar no futebol profissional, o jovem ficou perto de assinar com o clube bávaro. Entretanto, o alto valor solicitado pelo novo empresário do atleta travou a negociação em andamento.
Segundo o jornal BILD, Lamine Yamal esteve muito próximo de vestir a camisa do Bayern de Munique em 2022. Com apenas 14 anos, a joia do barcelona despertou interesse de Hasan Salihamidzic, ex-diretor esportivo do clube bávaro. O dirigente viajou a Madri para negociar a transferência de Lamine e Gavi, outra estrela da base catalã.
Conforme o regulamento da FIFA, Lamine Yamal só poderia assinar com o Bayern após completar 16 anos, o que só aconteceria em 2023. Devido ao entrave, representantes do clube alemão foram até a Espanha para conhecer a família do jogador e estabelecer vantagens para uma futura negociação.
Entretanto, a transferência não foi adiante devido aos valores exigidos pelo novo empresário de Yamal. A negociação acontecia por intermédio do empresário Ivan de la Peña, que foi substituído por Jorge Mendes. O novo agente estabeleceu o valor de 5 milhões de euros pelo atleta, o que fez com que o Bayern desistisse da contratação.
Em abril de 2023, Lamine Yamal fez sua estreia pelo time principal do Barcelona. Em outubro do mesmo ano, após completar 16 anos, o atacante assinou contrato de três temporadas com cláusula de rescisão no valor de 1 bilhão de euros com o clube catalão.
Aos 18 anos, Yamal foi um dos destaques da conquista de La Liga e da Copa do Rei pelo Barcelona. Na última temporada, o ponta direita disputou 55 partidas, marcou 18 gols, 25 assistências.
