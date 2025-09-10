Mesmo com astros, Nigéria pode ficar de fora da Copa do Mundo

Mesmo com nomes como Osimhen, Lookman e Iwobi, a Nigéria corre sério risco de ficar fora da Copa do Mundo de 2026. A tradicional seleção africana viu suas chances caírem bruscamente após empatar em 1 a 1 com a África do Sul e se afastar das vagas classificatórias para o Mundial de seleções.

Jogando fora de casa, as Super Águias tinham uma missão complicada contra a África do Sul, uma das favoritas do Grupo C das Eliminatórias Africanas. O duelo foi intenso, e a equipe da casa era melhor, abrindo o placar ainda no primeiro tempo. Com a situação desesperadora para a Nigéria, surgiu a uma versão nigeriana da "La Mano de Dios", ou melhor, o nome Akachi, comum no país, que significa algo como "a mão de Deus", foi traduzido para termos futebolísticos, e com o gol de mão de Calvin Bassey, a Nigeria empatou o jogo.

Chukwueze, astro do Fulham, em ação pela Nigéria (Foto: Phill Magakoe)

O tento foi polêmico, mas como não há VAR nas Eliminatórias Africanas, o gol foi validado. No segundo tempo, o cenário se manteve equilibrado: a África do Sul seguiu mais organizada, enquanto a Nigéria, pressionada, atacava sem coordenação. O empate acabou sendo justo pelo que as duas seleções apresentaram, mas o resultado teve efeitos bem diferentes na tabela – a África do Sul praticamente carimbou sua vaga no Mundial, enquanto a Nigéria afundou ainda mais na classificação.

Nigéria com chances remotas de participação para a Copa do Mundo

Com o ponto conquistado em casa, a África do Sul chegou a 17 pontos e precisa de apenas mais um para garantir oficialmente sua vaga na Copa do Mundo de 2026. Já a Nigéria estacionou nos 11 pontos, atrás de Benim, que assumiu a vice-liderança, após vencer o Lesoto.

Pelas regras do torneio, apenas os líderes dos nove grupos avançam de forma direta, enquanto os quatro melhores segundos colocados disputam uma repescagem. No momento, a primeira colocação é praticamente impossível, e caso passase em segundo, as Super Águias apareceriam apenas na oitava posição entre os vices, o que as deixa fora até mesmo dos playoffs.

Para ainda sonhar com a classificação, a Nigéria precisa vencer os dois últimos compromissos – contra Lesoto e Benim – e torcer por uma improvável combinação de resultados. Além disso, precisará somar pontos e saldo suficientes para figurar entre os quatro melhores segundos colocados. Qualquer tropeço praticamente elimina as chances das Super Águias.

Esse cenário contrasta com o peso histórico da Nigéria no futebol africano. Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 1996, o país já disputou seis Copas do Mundo (1994, 1998, 2002, 2010, 2014 e 2018) e chegou às oitavas de final em três delas. Desde então, tornou-se presença habitual nos grandes torneios do continente e uma das seleções mais temidas da África.

A pressão sobre a seleção e a federação nigeriana já é enorme. Com uma das maiores torcidas do continente e uma base de jogadores espalhados pelos principais clubes europeus, o país vive expectativa e frustração na mesma medida. Ficar fora de uma Copa com 48 seleções – justamente quando o torneio se amplia – seria um golpe duríssimo para o prestígio do futebol local.

