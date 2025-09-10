O continente africano está perto de ganhar um participante inédito na Copa do Mundo. Trata-se da seleção de Cabo Verde, que nesta terça-feira (9) venceu Camarões por 1 a 0 e deu mais um passo para garantir uma vaga no Mundial.

No confronto, apesar da liderança e da sequência invicta, Cabo Verde não era favorito, já que enfrentava Camarões, seleção de grande tradição na África. Entretanto, os Tubarões Azuis fizeram valer a boa fase e venceram por 1 a 0, com gol de Dailon Livramento, atacante do Casa Pia, de Portugal. O êxtase pela vitória foi tanto que os torcedores invadiram o gramado para festejar o grande passo rumo a uma inédita participação na Copa do Mundo.

Cabo Verde antes do confronto contra Camarões (Foto: Reprodução/X)

Com o resultado, Cabo Verde precisa apenas de uma vitória na próxima Data Fifa para firmar sua participação no Mundial. O time enfrentará a Líbia, terceira colocada do Grupo D, e Eswatini, lanterna da tabela e que ainda não venceu. Caso consiga garantir a vaga, o país localizado em um arquipélago a 455 km da costa da África Ocidental será o segundo menor, em população, a disputar a competição. O país tem cerca de 594 mil habitantes, ficando atrás apenas da Islândia, que participou da Copa em 2022 com cerca de 405 mil habitantes.

Cabo Verde pode se tornar a outras 19 seleções já confirmadas na Copa do Mundo

A quatro pontos de diferença para Camarões e restando duas rodadas para o fim das Eliminatórias Africanas, uma vitória coloca Cabo Verde muito perto do Mundial de Seleções. Caso vença Líbia ou Eswatini, os Tubarões Azuis se juntarão a África do Sul, Marrocos e Tunísia, seleções africanas já garantidas na Copa do Mundo.

Até esta quarta-feira (10), 19 seleções já estão confirmadas na Copa do Mundo. Além dos três anfitriões – Canadá, Estados Unidos e México –, Japão, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai também já estão classificados, além das três nações africanas.

