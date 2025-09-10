Ex-Bola de Ouro ‘rebaixa’ jogador do Corinthians: ‘Não está’

Memphis Depay, que atualmente defende o Corinthians, se tornou o maior artilheiro da história da Holanda ao atingir a marca de 52 gols com a camisa da seleção nacional. Ruud Gullit, vencedor da Bola de Ouro em 1987, questionou a relevância da marca de 52 gols alcançada na seleção holandesa.

O ex-jogador citou Van Basten entre os atacantes que, em sua opinião, deixaram um legado mais significativo que o atacante do Corinthians na seleção holandesa.

- Memphis não está entre os 5 melhores jogadores holandeses. Ele precisa começar a se destacar nos torneios, é lá que você cria seu legado! Van Basten, Robben, Van Persie… se tornaram grandes nomes por causa de momentos icônicos. Isso constrói o teu legado- declarou sobre o camisa 10 do Corinthians.

Memphis Depay atualmente defende as camisas do Corinthians e da Holanda (Foto: Divulgação)

Memphis deve participar ainda de um treinamento na preparação visando o confronto contra o Athletico Paranaense. No Corinthians, o jogador ocupa uma tarefa de segundo homem do ataque, junto a um centroavante, que se reveza entre Yuri Alberto e Gui Negão.

Corinthians viabiliza logística e traz Hugo Souza a tempo de decisão na Copa do Brasil

Conforme a obrigação das confederações, é necessário garantir o retorno dos atletas convocados, mas a previsão inicial era de que o desembarque acontecesse no Rio de Janeiro. Para evitar o deslocamento adicional, o Corinthians se mobilizou e organizou o transporte direto até a capital paulista.

Agora o goleiro do Corinthians já está em São Paulo e à disposição do técnico Dorival Júnior para o duelo diante do Athletico-PR, marcado para esta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da Copa do Brasil.