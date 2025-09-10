Fifa anuncia data e local dos jogos da Copa Intercontinental; veja

A Fifa confirmou nesta quarta-feira (10) as datas e os locais dos conforntos da Copa Intercontinental de 2025, competição que substituiu o antigo formato anual do Mundial de Clubes. O vencedor da Libertadores entra em ação no dia 10 de dezembro, no Dérbi das Américas - enfrenta o campeão da Concacaf.

As duas primeiras partidas do Intercontinental já estão definidas. No próximo domingo (14), Pyramids (campeão da Champions League Africana) e Auckland City (campeão da Champions da Oceânia) se enfrentam. O vencedor do duelo encara o Al Ahli (campeão da Champions Asiática), no dia 23 de setembro.

No dia 13 de dezembro, os vencedores da partida 2 e 3 se encaram para competir pela Copa Challenger, equivalente a semifinal. O PSG, vencedor da Champions League, está garantido na decisão.

O duelo entre Pyramids e Auckland City será realizado no Estádio 30 de Junho, na cidade do Cairo, no Egito. No confronto seguinte, o Al-Ahli será o anfitrião e ocorrerá no Estádio King Abdullah Sports, em Jidá, na Arábia Saudita. A Fifa não confirmou o local dos três jogos seguintes.

Vale destacar que será um problema caso algum clube brasileiro conquiste a Libertadores da América deste ano, visto que o Intercontinental estará envolvido com jogos do calendário nacional. O Brasileirão tem tem a última rodada prevista para 21 de dezembro. E as rodadas 35, 36 e 37 estão marcadas para os dias 10, 13 e 17 de dezembro, justamente os dias escolhidos pela Fifa para a disputa do torneio.

Jogos da Copa Intercontinental 2025

14 de setembro: Pyramids x Auckland City 23 de setembro: Al Ahli x Pyramids ou Auckland City 10 de dezembro: Dérbi das Américas (Conmebol x Concacaf) 13 de dezembro: Copa Challenger (semifinal) 17 de dezembro: Final da Copa Intercontinental

