Poucas rivalidades no futebol reuniram tantos craques brasileiros quanto o El Clásico, confronto entre Real Madrid e Barcelona. De Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo a Vinícius Júnior e Raphinha, jogadores do Brasil protagonizaram momentos marcantes na história do duelo. A próxima edição será disputada neste domingo, com transmissão exclusiva da CazéTV no Brasil.

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Os elencos atuais dos dois clubes contam com cinco brasileiros: Raphinha e Gabriel Jesus, pelo Barcelona, além de Vini Jr, Rodrygo e Éder Militão, pelo Real Madrid. Gabriel Jesus pode disputar seu primeiro El Clásico e entrar para a lista de jogadores brasileiros que participaram de um dos confrontos mais importantes do futebol mundial.

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Vini Jr lidera artilharia brasileira no El Clásico

Vinícius Júnior lidera o ranking de artilheiros brasileiros do El Clásico, com oito gols. Raphinha aparece na segunda posição, com sete, enquanto Ronaldo Fenômeno e Evaristo de Macedo somam seis gols cada.

Com Vini Jr suspenso para a próxima partida, o atacante do Barcelona terá a oportunidade de diminuir a diferença para o compatriota e se aproximar do topo da lista.

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Ronaldo Fenômeno defendeu Barcelona e Real Madrid

Ronaldo Fenômeno é um dos nomes mais emblemáticos da história do El Clásico. O atacante chegou ao Barcelona na temporada 1996/97, após passagem pelo PSV Eindhoven, e rapidamente se destacou pela capacidade de marcar gols e decidir partidas.

Em 1997, transferiu-se para a Inter de Milão. Anos depois, em 2002, retornou à Espanha para defender o Real Madrid, após conquistar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Naquele ano, também voltou a ganhar a Bola de Ouro.

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Ronaldo marcou seis gols no El Clásico, sendo dois pelo Barcelona e quatro pelo Real Madrid. O brasileiro também conquistou duas vezes o Troféu Pichichi, prêmio concedido ao artilheiro de LaLiga.

Ronaldinho e Rivaldo brilharam pelo Barcelona

Integrantes da geração conhecida como os "Três Rs", ao lado de Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho também deixaram suas marcas no clássico. Os dois marcaram cinco gols cada pelo Barcelona e conquistaram a Bola de Ouro durante suas passagens pelo clube: Rivaldo em 1999 e Ronaldinho em 2005.

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Contratado em 2003, Ronaldinho foi um dos principais responsáveis pela retomada do protagonismo do Barcelona no futebol europeu. Uma de suas atuações mais memoráveis aconteceu em novembro de 2005, na vitória por 3 a 0 sobre o Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

Na ocasião, o brasileiro marcou dois gols e protagonizou uma atuação tão marcante que recebeu aplausos da torcida adversária. A exibição se tornou um dos momentos mais emblemáticos da rivalidade entre os clubes.

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Roberto Carlos e Marcelo construíram trajetórias vitoriosas

A lista de brasileiros que fizeram história no El Clásico também inclui Roberto Carlos e Marcelo. Campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002, Roberto Carlos disputou mais de 500 partidas pelo Real Madrid e marcou dois gols em confrontos de LaLiga contra o Barcelona.

Marcelo seguiu um caminho de destaque com a camisa merengue. O lateral-esquerdo conquistou cinco títulos da Champions League e seis de LaLiga, tornando-se um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube espanhol.

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Neymar e Romário também marcaram o clássico

Neymar também protagonizou momentos importantes pelo Barcelona. Em sua estreia no El Clásico, em 2013, o atacante marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid, no Camp Nou.

Romário, por sua vez, foi um dos grandes nomes do Barcelona na temporada 1993/94, quando integrou o chamado Dream Team de Johan Cruyff. O atacante brasileiro protagonizou uma das atuações mais marcantes da rivalidade ao marcar três gols na goleada por 5 a 0 sobre o Real Madrid, em 1994.

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Raphinha pode se aproximar de Vini Jr

A ausência de Vini Jr por suspensão abre espaço para Raphinha diminuir a diferença na artilharia brasileira do El Clásico. Com sete gols, o atacante do Barcelona está a apenas um do compatriota, líder do ranking com oito.

Além da disputa entre os brasileiros, o Barcelona chega ao confronto buscando sua sétima vitória nos últimos oito jogos contra o Real Madrid, considerando todas as competições. O clássico deste domingo pode, assim, acrescentar mais um capítulo à história dos jogadores brasileiros na rivalidade.