Mourinho sai em defesa de Vini Jr. após vaias no Real Madrid

José Mourinho saiu em defesa de Vinícius Júnior após o atacante brasileiro ser vaiado pela torcida do Real Madrid durante a vitória por 4 a 1 sobre o Leipzig, na quarta-feira (21), pela fase de liga da Champions League. O treinador destacou o impacto emocional das manifestações no Santiago Bernabéu e elogiou a contribuição tática do camisa 7, que vive uma sequência de nove partidas sem marcar pelo clube espanhol.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Ao comentar a reação dos torcedores, Mourinho afirmou que as vaias dentro de casa podem afetar o jogador de maneira diferente das manifestações em estádios adversários.

— Quando você está em campo e é vaiado jogando fora de casa, muitas vezes isso serve como um incentivo para a sua motivação. Quando acontece em casa, dói — declarou o técnico, em entrevista à TNT Sports.

continua após a publicidade

Vinícius foi substituído aos 25 minutos do segundo tempo e deixou o campo sem encerrar o jejum de gols. Na temporada, o brasileiro soma um gol e três assistências em 11 partidas pelo Real Madrid.

Após a goleada, o atacante publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais: "Vivendo o momento. Tudo passa", acompanhada de um emoji piscando. A publicação ocorreu em meio às cobranças da torcida e à sequência sem gols.

continua após a publicidade

Mourinho elogia atuação de Vini Jr.

Apesar da falta de gols, Mourinho avaliou positivamente o desempenho do brasileiro. O treinador ressaltou o trabalho defensivo do atacante e lembrou que ele teve uma oportunidade de marcar, mas parou em uma defesa do goleiro adversário.

— Só ele pode dizer se está triste, mas estou satisfeito. Vini fez uma boa atuação tática. Defendeu muito bem. Depois, teve uma chance de marcar um golaço, mas o goleiro fez uma grande defesa — analisou.

continua após a publicidade

O técnico também afirmou que o período sem jogos pelo Campeonato Espanhol pode ser aproveitado para aprimorar a condição física do atacante. Vinícius cumpre uma suspensão de quatro partidas imposta pela liga nacional e ficará temporariamente fora da competição.

— Trabalho, trabalho. Ele não pode jogar, mas pode trabalhar a parte física com um plano individualizado. Fiquei feliz com a atuação dele. Tudo bem, não marcou, não foi o melhor em campo, mas fez um bom jogo para a equipe — completou Mourinho.

continua após a publicidade

Mbappé também defende o brasileiro

Kylian Mbappé, eleito o melhor jogador da partida contra o Leipzig, também demonstrou apoio ao companheiro. O francês participou do segundo gol do Real Madrid e marcou o terceiro na vitória por 4 a 1.

Para Mbappé, a insatisfação de Vinícius com o próprio desempenho demonstra a vontade de corresponder às expectativas da equipe e dos torcedores.

continua após a publicidade

— Ele está bem. É bom que esteja chateado, porque isso significa que quer dar muito ao time e aos torcedores. Acho que ele só precisa manter a calma e ter orgulho de quem é. Um grande jogador precisa sempre ter orgulho de si mesmo e ganhar confiança, porque a qualidade está lá — afirmou.

Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex / AFP)

Vini Jr. pode voltar contra o Barcelona

Suspenso no Campeonato Espanhol, Vinícius terá um período para trabalhar nos treinamentos antes de voltar a disputar uma partida pela competição. O próximo compromisso do Real Madrid será justamente contra o Barcelona, no sábado (24), às 17h (de Brasília), pela LALIGA.

continua após a publicidade

A expectativa é que o atacante aproveite os treinamentos para recuperar a confiança e encerrar a sequência sem gols, enquanto segue sob os olhares da torcida merengue.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.