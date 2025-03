O zagueiro Éder Militão avançou em mais uma etapa de sua recuperação devido à grave lesão que o tirou da temporada. Em suas redes sociais, o jogador compartilhou alguns registros do seu retorno às atividades no CT, dando indícios de um possível retorno ao Real Madrid após meses afastado.

Embora ainda não esteja realizando os treinamentos junto ao elenco do Real Madrid e não haja expectativa para voltar aos gramados ainda nesta temporada ainda, Militão é esperado para reforçar a equipe no Mundial de Clubes, que acontecerá entre junho e julho nos Estados Unidos.

Desta forma, o avanço clínico com a possibilidade de atividades com a bola e nos gramados é um ponto positivo para a diretoria do Real Madrid. O zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior na partida entre Real Madrid e Osasuna, válida pela 13ª rodada de La Liga, em 9 de novembro.

Na última semana, Militão viajou para São Paulo para comemorar o aniversário da esposa, Tainá Castro, e de sua mãe, Ana Maria. O jogador estava de folga devido à Data Fifa, que aconteceu entre 17 e 25 de março. O Brasil venceu a primeira partida contra a Colômbia, no Mané Garrincha, porém foi goleada pela Argentina por 4 a 1 em Buenos Aires.

A tensão da partida, no entanto, foi durante o pré-jogo. Em entrevista à "Romário TV", o atacante Raphinha exaltou os ânimos brasileiros e argentinos ao afirmar que seria 'porrada neles'. A frase não foi bem vista pelos rivais, que debocharam da fala antes e depois do clássico.

Relembre a grave lesão de Éder Militão

Lesão de Éder Militão, do Real Madrid, na partida contra o Osasuna (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

O zagueiro Éder Militão foi diagnosticado com uma grave lesão após deixar o campo na partida entre Real Madrid e Osasuna, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. De acordo com o clube, o brasileiro sofreu uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos da perna direita ficando fora da temporada.

— Após os exames realizados hoje ao nosso jogador Eder Militão pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos da perna direita. Militão será intervencionado nos próximos dias - afirmou o clube espanhol em nota.

Na temporada anterior, Militão havia sofrido uma lesão parecida que também o tirou de grande parte do ano. Em agosto de 2023, durante a vitória contra o Athletic Bilbao, por La Liga, o zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Na ocasião, ele precisou de cirurgia e ficou afastado dos gramados por oito meses.