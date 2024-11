Astro brasileiro do Real Madrid tem lesão grave e está fora da temporada

O Real Madrid e a Seleção Brasileira têm uma notícia ruim para a sequência da temporada: astro da equipe e pilar defensivo de Carlo Ancelotti, o zagueiro Éder Militão teve uma grave lesão detectada por exames posteriores à partida entre os Merengues e o Osasuna, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. De acordo com o clube, o zagueiro tem uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos da perna direita.

O prazo de retorno aos gramados é estipulado em no mínimo nove meses e o jogador está fora da temporada europeia.

Real Madrid perde astro brasileiro para a temporada

— Após os exames realizados hoje ao nosso jogador Eder Militão pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos da perna direita. Militão será intervencionado nos próximos dias - afirmou o clube espanhol em nota.

Na temporada passada, Militão sofreu uma lesão parecida e que também o tirou de grande parte do ano. Em agosto de 2023, durante a vitória contra o Athletic Bilbao, por LA LIGA, o zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Na ocasião, ele precisou de cirurgia e ficou afastado dos gramados por oito meses.

O defensor não foi o único brasileiro a se lesionar na partida: dez minutos antes, Rodrygo tinha sido substituído acusando dores na coxa. O Real Madrid ainda não se pronunciou sobre a situação médica do atacante. Lucas Vázquez, lateral direito, também foi substituído com uma lesão no triunfo por 4 a 0.

Éder Militão se junta a uma extensa lista de jogadores machucados no elenco do Real Madrid: Courtois, Tchouaméni, Alaba e Carvajal são peças importantes do time que tratam lesões graves nesta temporada.

Rodrygo também se lesionou na partida entre Real Madrid e Osasuna (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

