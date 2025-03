Afastado dos gramados devido a uma grave lesão, o zagueiro Éder Militão aproveitou a folga devido à Data Fifa e viajou ao Brasil para comemorar o aniversário da esposa, Tainá Castro, e de sua mãe, Ana Maria, em Sertãozinho, sua cidade natal.

Nas redes sociais, a influencer compartilhou momentos da festa, que contou com a presença de todos os familiares do jogador. Cecília, filha do zagueiro do Real Madrid com Karoline Lima, e Helena e Matteo, filhos de Tainá com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, também estavam presentes na comemoração.

Em um dos registros, é possível ver Tainá Castro e Éder Militão curtindo o show de pagode ao vivo agarradinhos. Outras imagens mostram a aniversariante ao lado da sogra e da cunhada do jogador, que também comemorou mais um ano na mesma festança.

Em seu perfil oficial, Tainá dividiu com os seus seguidores a escolha do look para a festa: vestido com detalhes em renda e animal print, além de joias douradas. A influencer foi bastante elogiada nos comentários.

Éder Militão e Tainá Castro começaram a namorar no início de 2024 após Karoline Lima, ex-namorada do zagueiro do Real Madrid e mãe de Cecília, firmar um relacionamento com o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, ex-marido da influencer e pai de Helena e Matteo.

A estudante de Medicina e o jogador do time espanhol se casaram em segredo em julho do mesmo ano. Um mês antes, firmaram união estável. Os rumores de um passo mais sério no relacionamento surgiram quando Tainá apareceu usando alianças grifadas de R$ 160 mil. Ela se mudou para a Espanha para morar com Militão.

Recentemente, Karoline e Tainá trocaram farpas na internet devido à exposição dos filhos. As crianças têm convívio frequente e bom relacionamento com as famílias.

Relembre a grave lesão de Éder Militão

O zagueiro Éder Militão foi diagnosticado com uma grave lesão após deixar o campo na partida entre Real Madrid e Osasuna, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. De acordo com o clube, o brasileiro sofreu uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos da perna direita ficando fora da temporada.

— Após os exames realizados hoje ao nosso jogador Eder Militão pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos da perna direita. Militão será intervencionado nos próximos dias - afirmou o clube espanhol em nota.

Na temporada anterior, Militão havia sofrido uma lesão parecida que também o tirou de grande parte do ano. Em agosto de 2023, durante a vitória contra o Athletic Bilbao, por La Liga, o zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Na ocasião, ele precisou de cirurgia e ficou afastado dos gramados por oito meses.