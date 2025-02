Karoline Lima, atual namorada de Léo Pereira e ex-esposa de Éder Militão, atual namorado de Tainá Castro protagonizou mais uma grande treta na internet. Tudo começou quando Tainá fez uma solicitação para que Karoline parece de "expor" seus filhos com Léo nas redes sociais. Em reposta, a influenciadora publicou uma série de "stories" no Integram, esclarecendo fatos da discussão. Uma tréplica também foi publicada em seguida por Tainá.

Tainá pede que Karoline pare de expor filhos de Léo Pereira

Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, tem dois filhos com Tainá Castro: Helena e Matteo. Atualmente namorando Karoline, os filhos do jogador foram vistos algumas vezes nas redes sociais da namorada, causando desconforto na mãe, que reclamou da exposição.

O pedido para que as crianças parassem de ser filmadas e fotografadas foi feito por meio do irmão de Léo, como expôs Karoline em seu Instagram.

- Eu detesto gente sonsa e hipócrita. Que quer pagar de boazinha demais. Detesto. Porque essas pessoas geralmente são outras no off. O curioso para mim é que ela diz que estou expondo as crianças, sendo que a primeira postagem deles como casal, para anunciar que os dois estavam juntos, foi com a minha filha do colo. Mas eu não fui perturbar. Em nenhum post meu, do Léo, ou deles, prejudica a imagem das crianças. Pelo contrário, são postagens felizes, em família. Eu não vejo problema nenhum nisso- disse Karoline Lima.

Tainá Castro posa ao lado de filhos com Léo Pereira e Cecília, filha de Militão e Karoline (Foto: Reprodução)

Karoline Lima, ex de Éder Militão, dá sua versão dos fatos

Se defendendo, em vídeos publicados em sua rede social, a influenciadora alegou não expor excessivamente os filhos de Léo e explicou que todas as publicações tinha consentimento do pai. Karoline acrescentou ainda acusações a Tainá e Militão, afirmando serem eles que expõe em excesso as crianças, mencionando inclusive que o jogador do Real Madrid acumula em suas redes muito mais seguidores que Karol.

