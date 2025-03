Di Maria provoca Raphinha antes de Argentina x Brasil

O meia Di Maria provocou o atacante Raphinha, da Seleção Brasileira, após uma declaração polêmica antes da partida entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. À "RomárioTV", o baixinho questionou se o clássico seria "porrada neles", e o camisa 11 do Brasil concordou com o ex-jogador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O posicionamento do atacante gerou incomodo na imprensa argentina. Nas redes sociais, o perfil oficial do programa "SportCenter", da ESPN, relembrou um atrito entre Raphinha e o zagueiro Otamendi. Na ocasião, o atleta argentino acertou o rosto do brasileiro, que saiu de campo com sangramento na região da boca.

Em tom de provocação, o meia Di Maria comentou a publicação com emojis de risadas. A interação não passou despercebida pelos internautas, que rapidamente identificaram o gesto. Vale destacar, que o jogador anunciou no fim do ano passado a aposentadoria da seleção argentina. Ele segue a carreira apenas como jogador do Benfica, de Portugal.

continua após a publicidade

Di Maria comentou emojis de risada em publicação de provocação a Raphinha (Foto: Reprodução)

Argentina x Brasil

Em meio a polêmica, Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Neste momento, a equipe do técnico Lionel Scaloni lidera a classificação, com 28 pontos. A Seleção Brasileira está na 3ª colocação, com 21.

Na partida, a equipe do treinador Dorival Jr. busca encerrar a sequência de seca contra o principal rival da América do Sul. O Brasil não vence a Argentina desde 2019. Durante o período, foram quatro jogos, sendo três vitórias dos argentinos e um empate.

continua após a publicidade