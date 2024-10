Real Madrid confirma lesão de Éder Militão, cortado da Seleção

Éder Militão já tem duas Champions com a camisa do Real Madrid (Foto: Javier Soriano / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 10:24 • Madri (ESP)

O Real Madrid confirmou a lesão de Éder Militão, cortado da Seleção Brasileira. O zagueiro se contundiu no sábado (5), no duelo com o Alavés, por La Liga, e será desfalque da equipe de Dorival Júnior, que convocou Fabrício Bruno para suprir a ausência.

Segundo o clube, Militão sofreu uma lesão muscular no quadríceps da perna esquerda e deve passar por um processo de recuperação nas próximas semanas. O defensor já está passando pelos cuidados para retornar aos gramados no primeiro jogo dos Merengues após a Data Fifa.

- Após os exames realizados em nosso jogador Éder Militão pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no quadríceps da perna esquerda. Pendente de evolução - comunicou o Real.

Antes dos jogos da Seleção Brasileira em setembro, o camisa 3 também havia sido cortado por um desconforto. À época, dores no músculo da coxa direita o afastaram dos confrontos com Equador e Paraguai.

O departamento médico do Real deve acelerar a preparação para ter o zagueiro disponível já no dia 19. Ancelotti e seus comandados visitarão o Celta de Vigo no Balaídos, na Galícia (ESP), às 16h (horário de Brasília).