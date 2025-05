Fim de uma era: Lyon prepara despedida de Lacazette

Ídolo e um dos principais nomes do clube nos últimos anos, Alexandre Lacazette irá deixar o Lyon ao fim da temporada. Sem ter seu contrato renovado, o atacante francês fará sua última partida no próximo sábado (17), contra o Angers, pelo Campeonato Francês. Internamente, o clube já prepara uma despedida para seu capitão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Cria das categorias de base do Lyon, Lacazette chegou ao clube francês em 2003. Seu primeiro ano pela equipe principal foi em 2009, se estendendo até 2017, quando se transferiu para o Arsenal. Cinco anos depois de se aventurar no futebol inglês, o atacante retornou à França, em 2022, onde ficou até agora.

continua após a publicidade

Atualmente com 33 anos, Lacazette não tem previsão de se aposentar dos gramados, porém, também ainda não definiu qual será seu futuro após deixar o Lyon. São 199 gols pelo clube, sendo assim, o segundo maior artilheiro da história, atrás apenas de Fleury Di Nallo (222). "Laca" também tem 55 assistências, figurando a segunda colocação de jogadores com mais passes para gols. O brasileiro Juninho Pernambucano (77) lidera no quesito.

Os números, porém, não converteram muitos títulos ao Lyon. Se deparando com a hegemonia do bilionário PSG, Lacazette foi campeão em apenas três oportunidades pela equipe, sendo uma vez pela Copa da França e outras duas pela Supercopa.

continua após a publicidade

Foto: Reprodução/Lyon

➡️ Vini Jr. e Rodrygo valorizam trabalho com Ancelotti no Real Madrid

Técnico do Lyon confirma despedida do atacante

Durante entrevista coletiva, o técnico Paulo Fonseca confirmou que Lacazette irá deixar o clube ao fim da temporada. Em sua fala, o português valorizou todo o esforço que o atacante fez ao longo dos seus anos frente ao Lyon. Na mira de grandes clubes europeus, Rayan Cherki, de 21 anos, foi outro que mandou mensagem ao capitão.

— Falei com o Alex hoje. É verdade, esta será a última partida dele aqui. Isso será uma motivação a mais para a equipe. Ele fez coisas magníficas por este clube. Ele é um grande profissional, adorei trabalhar com ele. Temos que fazer uma grande partida por ele, ele merece uma boa atuação — disse o treinador.

— Ele sempre me defendeu. Sempre tentei dar o melhor de mim a ele. Obrigado, meu irmão, pelo que você fez pelo clube, por mim. Para mim, ele é a maior lenda do Lyon. Espero que ele tenha gostado de jogar ao meu lado, eu certamente adorei jogar com ele — comentou Cherki.

📲 Para ficar por dentro de tudo de Futebol Internacional, acompanhe as notícias e informações no Lance!.