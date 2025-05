Atacante do Barcelona passa por cirurgia de emergência e está fora da temporada

Atacante do Barcelona, Ferran Torres passou por uma cirurgia de emergência por conta de uma apendicite e está fora da temporada. Em nota, o clube comunicou que a operação foi bem sucedida e que o jogador está saudável após o susto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Ferran Torres passou por uma cirurgia de sucesso por conta de uma apendicite. A cirurgia foi feita pelos Drs. Coroleu e Borràs, no Hospital de Barcelona sob supervisão da equipe médica do clube.

continua após a publicidade

Com isso, Ferran Torres desfalca o Barcelona nos jogos contra o Espanyol, Villarreal e Athletic Bilbao, pelas três últimas rodadas da La Liga. Os culés precisam de apenas uma vitória para garantir o 28º título do Campeonato Espanhol.

Sem Ferran Torres, Robert Lewandowski recupera a titularidade após se recuperar de uma lesão muscular. No clássico contra o Real Madrid, o polonês iniciou a partida no banco de reservas do Barcelona, mas entrou no decorrer da partida.

continua após a publicidade

Além de perder o restante da temporada do Barcelona, o atacante deve desfalcar a Espanha na Data Fifa de junho, segundo o "Mundo Deportivo". A Fúria possui um compromisso contra a França, pela semifinal da Nations League, no dia cinco do próximo mês.

Veja números do atacante Ferran Torres no Barcelona

Reserva imediato de Lewandowski, Ferran Torres faz uma grande temporada com a camisa do Barcelona sob comando de Hansi-Flick. Em 45 partidas disputadas, o atacante marcou 19 gols e contribuiu com sete assistências.