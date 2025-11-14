Duas seleções podem garantir vaga para a Copa do Mundo nesta sexta-feira; veja quais são
França garantiu vaga na última quinta-feira
A França garantiu vaga para a Copa do Mundo de 2026 na última quinta-feira após golear a Ucrânia, e a última Data Fifa do ano ainda pode revelar novos classificados ao Mundial, que será disputado entre Estados Unidos, Canadá e México. Nesta sexta-feira, duas seleções podem carimbar as respectivas idas. São elas: Holanda e Croácia.
A seleção de Memphis, atacante do Corinthians, precisa vencer a Polônia, fora de casa, para garantir vaga na Copa do Mundo. Veja onde assistir!
Já os croatas precisam empatar ou vencer a Ilhas Faroé para irem ao Mundial. O jogo será em casa. As duas partidas válidas pela 9ª rodada das Eliminatórias da Europa serão às 16h45 (de Brasília).
Diferentemente da Croácia, que joga em casa e pode empatar para disputar a quarta edição consecutiva da Copa do Mundo, a Holanda tem apenas a vitória como opção para a classificação antecipada. Nenhum outro resultado garante a presença de Memphis e companhia no Mundial.
Há, também, as seleções que podem ficar perto de se classificarem, como é o caso da Alemanha e da Eslováquia. As equipes estão empatadas com nove pontos no Grupo A das Eliminatórias da Europa e estão na liderança da chave a duas rodadas do fim.
Nesta sexta-feira, a Eslováquia enfrenta a Irlanda do Norte, em casa, enquanto a Alemanha encara Luxemburgo fora de casa. Ambos os jogos serão às 16h45 (de Brasília). Se vencerem, vão à última rodada em igualdade e definirão a vaga em confronto direto. A partida será na próxima segunda-feira.
➡️Copa do Mundo 2026: seleções que podem se classificar nesta Data Fifa
Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026?
África do Sul (África)
Arábia Saudita (Ásia)
Argélia (África)
Argentina (América do Sul)
Austrália (Ásia)
Brasil (América do Sul)
Cabo Verde (África)
Canadá (país-sede)
Catar (Ásia)
Colômbia (América do Sul)
Coreia do Sul (Ásia)
Costa do Marfim (África)
Egito (África)
Equador (América do Sul)
EUA (país-sede)
França (Europa)
Gana (África)
Inglaterra (Europa)
Irã (Ásia)
Japão (Ásia)
Jordânia (Ásia)
Marrocos (África)
México (país-sede)
Nova Zelândia (Oceania)
Paraguai (América do Sul)
Senegal (África)
Tunísia (África)
Uruguai (América do Sul)
Uzbequistão (Ásia)
