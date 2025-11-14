A França garantiu vaga para a Copa do Mundo de 2026 na última quinta-feira após golear a Ucrânia, e a última Data Fifa do ano ainda pode revelar novos classificados ao Mundial, que será disputado entre Estados Unidos, Canadá e México. Nesta sexta-feira, duas seleções podem carimbar as respectivas idas. São elas: Holanda e Croácia.

A seleção de Memphis, atacante do Corinthians, precisa vencer a Polônia, fora de casa, para garantir vaga na Copa do Mundo. Veja onde assistir!

Já os croatas precisam empatar ou vencer a Ilhas Faroé para irem ao Mundial. O jogo será em casa. As duas partidas válidas pela 9ª rodada das Eliminatórias da Europa serão às 16h45 (de Brasília).

Modric e Mbappé em França x Croácia (foto: FRANCK FIFE / AFP)

Diferentemente da Croácia, que joga em casa e pode empatar para disputar a quarta edição consecutiva da Copa do Mundo, a Holanda tem apenas a vitória como opção para a classificação antecipada. Nenhum outro resultado garante a presença de Memphis e companhia no Mundial.

Há, também, as seleções que podem ficar perto de se classificarem, como é o caso da Alemanha e da Eslováquia. As equipes estão empatadas com nove pontos no Grupo A das Eliminatórias da Europa e estão na liderança da chave a duas rodadas do fim.

Nesta sexta-feira, a Eslováquia enfrenta a Irlanda do Norte, em casa, enquanto a Alemanha encara Luxemburgo fora de casa. Ambos os jogos serão às 16h45 (de Brasília). Se vencerem, vão à última rodada em igualdade e definirão a vaga em confronto direto. A partida será na próxima segunda-feira.

➡️Copa do Mundo 2026: seleções que podem se classificar nesta Data Fifa

Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026?

África do Sul (África)

Arábia Saudita (Ásia)

Argélia (África)

Argentina (América do Sul)

Austrália (Ásia)

Brasil (América do Sul)

Cabo Verde (África)

Canadá (país-sede)

Catar (Ásia)

Colômbia (América do Sul)

Coreia do Sul (Ásia)

Costa do Marfim (África)

Egito (África)

Equador (América do Sul)

EUA (país-sede)

França (Europa)

Gana (África)

Inglaterra (Europa)

Irã (Ásia)

Japão (Ásia)

Jordânia (Ásia)

Marrocos (África)

México (país-sede)

Nova Zelândia (Oceania)

Paraguai (América do Sul)

Senegal (África)

Tunísia (África)

Uruguai (América do Sul)

Uzbequistão (Ásia)

