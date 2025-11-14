Jornalistas reagem a atitude de Cristiano Ronaldo nas Eliminatórias: 'Pesadelo'

Portugal perdeu para a Irlanda por 2 a 0, nesta quinta-feira (13), em jogo importante para a seleção de Cristiano Ronaldo nas Eliminatórias. O destaque do duelo foi a expulsão do astro português depois de agredir um adversário.

Aos 16 minutos do segundo tempo, o camisa sete desferiu uma cotovelada no zagueiro O'Shea. Com a expulsão, Cristiano Ronaldo está fora do último jogo das Eliminatórias. Portugal vai enfrentar a Armênia, no domingo (16).

Inicialmente, o árbitro da partida havia dado apenas um cartão amarelo, mas corrigiu a punição após uma análise do VAR. A expulsão de Cristiano Ronaldo nas Eliminatórias representou a primeira na história de sua passagem pela Seleção Portuguesa.

Nas redes sociais, muitos jornalistas reagiram a atitude de Cristiano Ronaldo em um jogo tão importante de Eliminatórias de Copa do Mundo. Veja os comentários abaixo:

Cristiano Ronaldo em ação durante jogo entre Portugal e Irlanda, pelas Eliminatórias da Europa (Foto: Paul Faith/AFP)

Veja reação dos jornalistas com atitude de Cristiano Ronaldo nas Eliminatórias

Situação complicada para o craque

Após a expulsão, Cristiano Ronaldo deixou o campo revoltado e aplaudiu a decisão da arbitragem de forma irônica. É possível que essa tenha sido a última imagem do camisa sete em um jogo de Eliminatórias para a Copa do Mundo por Portugal.

Dessa forma, o craque português não terá chance de ampliar sua marca de 37 gols marcados em Qualificatórias para Mundiais neste ano. O atacante é o maior artilheiro da história de Eliminatórias e busca chegar no milésimo gol.

No período em que esteve em campo, Cristiano Ronaldo passou em branco e não conseguiu ajudar Portugal contra a Irlanda nas Eliminatórias. O jogador finalizou cinco vezes, mas apenas uma na direção do gol e não foi capaz de balançar as redes para colocar sua equipe na Copa do Mundo com uma rodada de antecedência.