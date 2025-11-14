Técnico e atacante do Cruzeiro comemoram resultados nas Eliminatórias para a Copa

As Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 estão chamando a atenção no Cruzeiro. O atacante franco-congolês Bolasie comemorou a vitória da República Democrática do Congo sobre Camarões, nesta quinta-feira (13), e o técnico Leonardo Jardim comentou a inédita classificação de Cabo Verde para o Mundial.

Bolasie usou as redes sociais para festejar a vitória do Congo sobre Camarões por 1 a 0, em Rabat, no Marrocos, na semifinal da repescagem africana. O atacante do Cruzeiro publicou, no Instagram, uma foto com a bandeira do país africano.

Com o resultado, que deixa Camarões fora da próxima Copa do Mundo, Congo enfrenta a Nigéria, domingo (16), e quem vencer se classifica para a repescagem internacional das Eliminatórias, que será disputada em março de 2026. A equipe congolesa participou apenas de uma edição da Copa do Mundo, em 1974, na Alemanha, ainda como Zaire.

Bolasie nasceu em Lyon, da França, e se naturalizou congolês em 2013. Pela Seleção Congolesa, o atacante disputou 52 jogos, marcou nove gols e deu três assistências. O jogador chegou ao Cruzeiro no início da temporada, vindo do Criciúma, e já jogou 33 partidas, com quatro gols e três assistências, sem nunca ter se firmado como titular.

Técnico Jardim comemora classificação de Cabo Verde para Copa

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, em entrevista à "ESPN", comemorou a inédita classificação de Cabo Verde para a Copa do Mundo que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, e explicou o motivo:

- Foi com muita alegria e com muita satisfação que vimos Cabo Verde se classificar para o Mundial. Ficamos muito felizes. Recebemos o Pedro aqui conosco durante algum período, criamos certa relação e sabemos bem, como portugueses, que Cabo Verde é um país irmão. Ficamos muito felizes por ser uma equipe que fala português, muito satisfeitos – disse Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim recebeu na Toca da Raposa técnico da Seleção de Cabo Verde (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cabo Verde conseguiu a classificação direta para o Mundial de 2026 nas Eliminatórias Africanas em outubro. O técnico da seleção, Pedro Brito, fez um intercâmbio de 10 dias na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte, em julho, quando conheceu de perto o método de trabalho de Leonardo Jardim.

Cabo Verde é o país de menor extensão territorial a disputar uma Copa do Mundo. Outra ligação da seleção cabo-verdiana com o futebol mineiro é a presença do jogador Alessio da Cruz no Athletic, equipe de São João del Rey, que disputa a Série B do Brasileiro.