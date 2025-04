Drama até o fim; veja os resultados das quartas de final europeias

Nesta quinta-feira (10), foram definidos os times que vão para as semifinais da Europa League e da Conference League. O Manchester United se classificou em cima do Lyon após jogo memorável pelas quartas de final, com direito a nove gols e prorrogação eletrizante. Tottenham e Chelsea também foram às semifinais de suas respectivas competições. O Lance! destacou, a seguir, como foram os jogos.

Manchester United x Lyon

O Manchester United conquistou uma classificação histórica nas quartas de final da Europa League diante do Lyon em vitória por 5 a 4 com direito a cinco gols na prorrogação e uma virada eletrizante. Depois de um empate em 2 a 2 no tempo normal, os franceses abriram dois gols de diferença no tempo extra. Porém, em sete minutos, os Red Devils balançaram as redes três vezes, sendo o gol da vitória já noa acréscimos, e de um herói improvável: Harry Maguire, o zagueiro tantas vezes criticado. O placar agregado ficou em 7 a 6 para o United.

Manchester United x Lyon pela Europa League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Frankfurt x Tottenham

O Tottenham venceu o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 na Alemanha e se classificou em duelo válido pelas quartas de final da Europa League. O jogo aconteceu nesta quinta-feira (17), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt. O gol da partida foi marcado por Solanke, de pênalti, após falha do goleiro Kauã Santos, formado nas categorias de base do Flamengo. O resultado foi o suficiente para classificar o Tottenham para a penúltima fase da Europa League, após o empate no jogo da ida por 1 a 1. O Frankfurt pressionou durante todo o segundo tempo, mas não conseguiu achar o gol de empate.

Kauã Santos em Frankfurt x Tottenham (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV/AFP)

Chelsea x Légia Varsóvia

O Chelsea perdeu em casa para o Légia Varsóvia por 2 a 1 em jogo válido pelas quartas da Conference League, mas se classificou para as semifinais da competição graças à vitória na Polônia por 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Cucurella, para o Chelsea, e Tomas Pekhart e Steve Kapuadi para o Légia Varsóvia. Após declaração de Maresca dizendo que os Blues estavam 'no caminho certo', a pressão por um bom desempenho aumenta mesmo após a classificação. O Chelsea ocupa a sexta colocação na Premier League.

Outros resultados

Europa League - quartas de final

A Lazio venceu o Bodø/Glimt, da Noruega, por 3 a 1, e levou o jogo para os pênaltis. Nas cobranças, o Bodø/Glimt venceu por 3 a 2 e se classificou para as semifinais

O Athletic Bilbao venceu o Rangers por 2 a 0 e se classificou para as semifinais

Conference League - quartas de final