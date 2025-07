Reforço do Real Madrid exalta ídolos brasileiros em apresentação: ‘Modelos’

Álvaro Carreras foi oficialmente apresentado como novo jogador do Real Madrid nesta terça-feira (15) e não conteve a emoção ao voltar ao clube onde se formou. O lateral-esquerdo espanhol exaltou os ídolos brasileiros Marcelo e Roberto Carlos, a quem considera seus grandes modelos na posição.

O Real Madrid abriu a temporada 2025/26 com a apresentação de Carreras, novo camisa 18 do clube. Formado nas categorias de base do clube merengue, Carreras retorna ao Santiago Bernabéu após passagens por Manchester United e Benfica.

Confira algumas falas de Carreras em sua apresentação

- Hoje é o melhor dia da minha vida. Volto ao melhor clube do mundo, agora como homem - afirmou o jogador, emocionado durante a coletiva em Valdebebas.

Negociado por 50 milhões de euros, o lateral assinou contrato por seis temporadas e chega com o respaldo de Xabi Alonso, que vê em Carreras uma peça-chave para seu esquema ofensivo — inspirado no trabalho feito com Grimaldo no Bayer Leverkusen.

Durante a coletiva, Carreras também revelou que cresceu tendo como referências dois brasileiros históricos do clube

- Marcelo e Roberto Carlos foram minhas inspirações. Quando eu estava na base, tive o privilégio de ver o Marcelo jogar de perto. São meus modelos como lateral - disse o espanhol.

Com passagem destacada no futebol e português, o novo reforço do Real Madrid retorna ao clube onde atuou nas categorias cadete e juvenil entre 2017 e 2020. Aos 22 anos, promete viver o auge com a camisa merengue.

- Saí como um garoto e volto como um homem. Agora começa a melhor fase da minha carreira -completou.

Reforço do Real Madrid, Álvaro Carreras foi contratado junto ao Benfica por 50 milhões de euros (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

