Liverpool busca atacante do Newcastle; valores chegam a quase R$ 1 bilhão

O Liverpool busca a contratação do atacante Alexsander Isak, do Newcastle, e está disposto a pagar 120 milhões de libras (R$ 895 milhões). Segundo o "The Athletic", os Reds não formalizaram a oferta, mas entendem que a proposta deve ser alta, uma vez que o sueco não está à venda pelos Magpies.

Em 2022, o Newcastle pagou 60 milhões de libras (R$ 447 milhões, na cotação atual) para a Real Sociedad pela contratação do centroavante. No entanto, os ingleses entendem que o jogador se valorizou nesse período e não precisam vender devido ao contrato com os Magpies até junho de 2028.

Na última temporada da Premier League, Isak marcou 23 gols e ficou apenas de Mo Salah, astro do Liverpool responsável por 29 gols dos Reds na campanha do título. No entanto, o sueco foi chave na conquista da Copa da Liga Inglesa pelo Newcastle.

Caso o Liverpool não consiga entrar em acordo com o Newcastle, o clube de Anfield possui uma alternativa no mercado. Os Reds admiram Hugo Ekitike, que soma passagem pelo PSG, mas pertence ao Frankfurt, da Alemanha.

Motivos do Liverpool para buscar Isak, do Newcastle

Apesar da conquista do título da Premier League na última temporada, o Liverpool pode passar por uma reformulação no elenco. Luis Díaz deseja se transferir e atrai o interesse do Barcelona e do Bayern de Munique.

Por outro lado, os Reds estão abertos a negociar Darwin Núñez, o que faz com que a chegada de Isak seja tratada como uma reposição em caso de saída do uruguaio. Na janela, o Liverpool já anunciou a chegada do meia Florian Wirtz.

