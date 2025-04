Tottenham sai atrás, mas empata contra Frankfurt pela Liga Europa

Jogando em casa, o Tottenham não conseguiu vencer com sua torcida apoiando e apenas empatou por 1 a 1 com o Eintracht Frankfurt. O jogo aconteceu nesta quinta-feira (17), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. Os gols da partida foram marcados por Ekitiké, pelo Frankfurt, e Pedro Porro, pelos Spurs.

Com o resultado, o confronto permanece aberto para o jogo de volta, que será decidido em Eintracht, na Alemanha. A próxima partida entre Frankfurt e Tottenham, válida pela Europa League, será na próxima quinta-feira (17), às 16h (de Brasília).

Tottenham x Eintracht Frankfurt: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi um retrato do confronto. O jogo começou eletrizante desde o primeiro minuto de partida e os times não perderam tempo em atacar. Logo aos seis minutos, o placar foi aberto em contra-ataque do Frankfurt. Após a bola ser roubada, Etiketé era o único do time no campo de ataque e recebeu a bola. O jogador avançou e perto da entra da área, cortou e deu uma linda batida de sinuca no canto do gol, abrindo o placar da partida.

Mesmo com o gol, o Frankfurt não deixou de atacar. Entretanto, o Tottenham não se deu por vencido e começou a pressionar. Jogando com sua torcida, os Spurs foram chegando apresentando perigo à meta de Kauã Santos. Aos 26 minutos, Pedro Porro martelou e enfim empatou para o clube inglês. O gol saiu em bola trabalhada pelo time, onde Maddison cruzou e Porro só deu um toque de letra para empatar.

Son em uma disputa de bola com Udogie e Bahoya durante o confronto entre Tottenham e Eintracht Frankfurt pela Europa League. (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Após o intervalo, o Tottenham entrou mais intenso e apresentou perigo duas vezes logo no começo da segunda etapa. O goleiro do Frankfurt fez uma defesa monumental, em um quase golaço de Son. No lance seguinte, Bentancur cabeceou forte e a bola bateu no travessão.

Porém, mesmo com a pressão do Tottenham, o clube não conseguiu marcar o gol da virada. Do mesmo modo, o Eintracht Frankfurt, que defendia, porém, atacava na mesma medida, também não conseguiu marcar o gol do desempate. A partida terminou em 1 a 1 e o confronto segue em aberto para o jogo de volta.

O que vem por aí?

Após o empate, o Tottenham volta a campo novamente no próximo domingo (13), às 10h (de Brasília). O time enfrentará o Wolves, fora de casa, em jogo válido pela 32ª rodada da Premier League. Já o Eintracht Frankfurt, busca uma vaga na Champions League e enfrenta o Heidenheim, também no domingo, porém, às 12h30 (de Brasília). O jogo será válido pela 29ª rodada da Bundesliga.