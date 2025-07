Liverpool estipula valor de zagueiro desejado pelo Real Madrid

O Liverpool já precificou o defensor que é um desejo do Real Madrid para este mercado de verão europeu. Diante das conversas estagnadas para uma renovação de contrato, os Reds só admitem vender Ibrahima Konaté por 50 milhões de euros (R$ 323,2 milhões na cotação atual), segundo o "Diario AS". O zagueiro francês encerra seu vínculo com o clube de Anfield em 2026 e teria deixado claro que quer rumar ao time de Xabi Alonso.

Apesar da pedida do Liverpool, o Real Marid não estaria disposto a ultrapassar a metade do valor solicitado pelos ingleses: 25 milhões de euros (R$ 161,6 milhões na cotação atual). Dessa forma, inicia-se uma queda de braço entre os Reds e Konaté, em uma situação parecida com o que ocorreu entre Mbappé e PSG. Se permenecer irredutível quanto a quantia requisitada e não convencer o francês por uma renovação, Arne Slot perderá um de seus pilares defensivos sem qualquer ganho financeiro. Por parte dos Merengues, a estratégia seria apenas esperar, já que conta com o desejo do jogador.

Ibrahima Konaté é alvo do Real Madrid para 2026 (Foto: Reprodução)

Em Anfield, ainda existe certa "coragem" para não ceder neste momento e trabalhar durante o próximo ano para prolongar o contrato de Konaté, fórmula que funcionou com estrelas como Mohamed Salah e Virgil Van Vijk. Porém, essa tática não foi capaz de convencer Alexander-Arnold, que trocou o clube justamente pelo Real Madrid.

Números e trajetória de Konaté pelo Liverpool

Ibrahima Konaté chegou ao Liverpool em julho de 2021, contratado junto ao RB Leipzig. Depois de duas primeiras temporadas oscilantes, sem conseguir superar os 30 jogos em cada uma, o francês ganhou mais minutos em 2023/24 e iniciou a última temporada como titular absoluto do time de Arne Slot. Até então, foram 132 partidas pelos Reds, com cinco gols e quatro assistências. Em termos de títulos, o zagueiro venceu um Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga e uma Supercopa nacional.

