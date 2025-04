O Tottenham venceu o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 na Alemanha e se classificou para a semifinal da Europa League. O jogo aconteceu nesta quinta-feira (17), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt. O gol da partida foi marcado por Solanke, de pênalti, após falha do goleiro Kauã Santos, formado nas categorias de base do Flamengo. Apesar do erro, o brasileiro vive boa fase no Frankfurt.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O resultado foi o suficiente para classificar o Tottenham para a penúltima fase da Europa League, após o empate no jogo da ida por 1 a 1. O Frankfurt pressionou durante todo o segundo tempo, mas não conseguiu achar o gol de empate.

continua após a publicidade

Tottenham x Eintracht Frankfurt: como foi o jogo?

O primeiro tempo começou com os dois times se estudando. O Tottenham tinha mais a posse de bola, mas esbarrou na defesa bem postada do Frankfurt. Aos 15 minutos, Kauã Santos achou um lindo lançamento e deixou Ekitiké na cara do gol, mas o atacante foi desarmado no instante em que iria finalizar.

Aos 24, o Frankfurt chegou com perigo novamente, com cabeceio de Chaïbi completando cruzamento de Bahoya pelo lado direito. No lance seguinte, Kauã Santos fez grande defesa em chute de fora da área de Mathys Tel e evitou o primeiro gol do Tottenham. No fim do primeiro tempo, o goleiro brasileiro saiu mal do gol e cometeu pênalti em Maddison. Solanke foi para a bola e abriu o placar para o Tottenham aos 42 minutos.

continua após a publicidade

Romero com a bola em Frankfurt x Tottenham, pela Europa League (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV/AFP)

Após o intervalo, o Frankfurt pressionou, mas encontrou dificuldades em penetrar a defesa do Tottenham. Por sua vez, a equipe inglesa conseguiu quebrar o ritmo do time da casa cavando faltas e partindo no contra-ataque. Aos 15 minutos da segunda etapa, Romero teve uma boa chance de ampliar o placar em cabeceio após escanteio, mas a bola passou perto da trave do time alemão.

Aos 29 do segundo tempo, a pressão do Frankfurt quase resultou no gol de empate. Ekitiké finalizou dentro da área e exigiu boa defesa do goleiro Vicario. Aos 36, Kristensen perdeu uma chance clara para a equipe alemã. A bola sobrou na perna esquerda do lateral, que chutou para fora sem marcação. O Frankfurt não conseguiu furar a defesa do Tottenham.

O que vem por aí?

Após a classificação, o Tottenham volta a campo novamente na próxima segunda-feira (21), às 16h (de Brasília). O time busca encerrar a má fase na Premier League e enfrenta o Nottingham Forest, em casa, em jogo válido pela 33ª rodada da competição. Já o Eintracht Frankfurt busca uma vaga na Champions League e enfrenta o Augsburg fora de casa, no domingo (20), às 10h30 (de Brasília). O jogo é válido pela 30ª rodada da Bundesliga.