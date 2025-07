Nico Williams quebra o silêncio após fracassada ida ao Barcelona

Após muitas negociações, Nico Williams renovou com o Athletic Bilbao e deu fim às especulações com o Barcelona no início do mês de julho. Duas semanas depois, o espanhol se pronunciou pela primeira vez em declaração aos canais oficiais do Athletic Bilbao.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jogador de 22 anos, que despertava interesse de Barcelona e Bayern de Munique na atual janela de transferências, renovou contrato com o clube basco até 2035, incluindo uma cláusula de rescisão de 90 milhões de euros, equivalente a R$ 572,8 milhões. A oficialização da renovação encerrou as especulações sobre a possível saída do atleta, que defende também a seleção da Espanha.

continua após a publicidade

Na declaração, Nico Williams afirmou que vai brigar por títulos no Bilbao, inclusive o da Champions League.

— Temos títulos muito ambiciosos em jogo, como a Champions League. E que melhor maneira de buscá-los do que com o clube da minha vida? Gostaria de continuar escrevendo história aqui em San Mamés, com os torcedores e minha família. Nós dois sempre sonhamos com este momento. Meu irmão (Iñaki Williams) é um exemplo para todos, e especialmente para mim. Acredito que ele é a pessoa ideal para ser capitão por muito tempo — afirmou o jogador.

— Espero poder retribuir plenamente tudo o que eles me deram. Espero que aproveitem tanto quanto sempre. Isso também é por eles. Sempre tive muito carinho por eles e tenho muito orgulho dos meus torcedores — concluiu Nico Williams.

continua após a publicidade

Barcelona queria Nico Williams

Nico Williams em ação pelo Athletic Bilbao na temporada 2024/25 (Foto: Divulgação / Athletic Bilbao)

Antes do acerto entre Nico Williams e Athletic Bilbao, o jogador era sonho do Barcelona há algumas temporadas. Mesmo com um ataque já consolidado com Raphinha, Lamine Yamal e Lewandowski, o clube e Hansi Flick tinham a ideia de encaixar um quarteto ofensivo com o espanhol.

O Barcelona pretendia pagar a multa rescisória ainda nesta semana, enquanto o Bayern de Munique chegou a aumentar sua proposta salarial para tentar superar a concorrência do clube catalão. Apesar do forte interesse, o jogador optou por permanecer no Athletic.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.