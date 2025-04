Barcelona toma decisão sobre contratação de Nico Williams

Antigo sonho do Barcelona, Nico Williams não vestirá a camisa do clube espanhol. A diretoria catalã decidiu não investir em uma contratação pelo camisa 11 do Athletic Bilbao, pois entende que o seu trio de ataque, principalmente Raphinha, que joga na posição do espanhol, já está de bom tamanho para o futuro do clube.

Já planejando a próxima temporada, o Barcelona já está decidindo seus próximos passos. Um deles é a não contratação de Nico Williams, que foi um dos grandes alvos do clube catalão nos últimos anos. Na época, falava-se em uma venda de Raphinha, buscando alívio econômico para a contratação do clube espanhol. Entretanto, com a ascensão do brasileiro, o plano caiu por terra.

Ataque do Barcelona seria suficiente sem Nico Williams

A ideia do time, segundo o jornal "Marca", seria não reforçar o ataque. Para o Barcelona, além do pouco dinheiro em caixa, o setor ofensivo do clube está bem servido. Nas pontas, o clube catalão estaria mais do que contente com a temporada de Raphinha e Lamine Yamal. Para além, Ferran Torres se saiu bem nas vezes em que entrou em campo, oferecendo um bom desempenho à equipe. Outro nome que satisfaz o clube é Fermín, que jogou bem quando precisou.

Raphinha celebra gol marcado pelo Barcelona sobre o Dortmund, na Champions League (Foto: Lluis Gene/AFP)

Para a posição de centroavante, o Barcelona estaria satisfeito com Lewandowski. O polonês ainda tem um ano de contrato e o desempenho do camisa 9 seria excelente para o clube. Além disso, a manutenção entre o atacante e Hansi Flick seria essencial para a permanência do jogador, pois os dois já se conhecem e teriam uma boa química.

Clube conta com Ferran Torres e Dani Olmo

No banco de reservas, o Barcelona entende que Ferran Torres faz um bom papel, principalmente quando entra na vaga de Lewandowski. Além do espanhol, o clube também conta com Dani Olmo, que passa por um imbróglio na justiça e tem seu futuro em risco no time.