Enzo Maresca acredita que o Chelsea está 'indo no caminho certo' na temporada. O time entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Légia Varsóvia em Londres, na Inglaterra, em jogo válido pela volta das quartas de final da Conference League. No jogo de ida, na Polônia, os Blues venceram com tranquilidade por 3 a 0. Na Premier League, contudo, o Chelsea tropeçou no Stanford Bridge neste domingo contra o Ipswich Town. Após o empate em 2 a 2, o clube perdeu a posição de classificação direta para a Champions da próxima temporada para o Manchester City, e agora ocupa a quinta posição na tabela.

— Nos últimos dois anos, o Chelsea ficou entre os quatro primeiros em nenhuma vez. Nesta temporada, ficamos entre os quatro primeiros na maior parte do tempo. Eu não estava aqui na temporada passada, nem há dois anos. Então não estou julgando o que aconteceu no passado. Estou julgando apenas esta temporada. E é por isso que acho que os torcedores precisam confiar na equipe, confiar no clube e no que estamos fazendo agora — disse o treinador.

Na última temporada, o Chelsea terminou em sexto lugar na Premier League, e não conseguiu vaga para a Champions. Na atual, o time até iniciou bem, mas vem caindo de produção e os torcedores começaram a criticar o trabalho de Maresca.

— Acho que está bastante claro que a direção é a certa. O estilo é o certo. Antes do jogo contra o Ipswich, éramos a terceira melhor defesa, atrás apenas do Arsenal e do Liverpool. E o terceiro ou quarto melhor ataque. Esses são números que mostram que o time está indo bem — concluiu.

Chelsea venceu o jogo da ida com tranquilidade

Chelsea venceu o Légia Varsóvia (Foto: Reprodução / Chelsea)

O Chelsea venceu com tranquilidade o Légia Varsóvia, da Polônia, por 3 a 0 no primeiro jogo das quartas de final da Conference League. O time entrou em campo com uma escalação alternativa, com vários jovens entre os 11 iniciais. Com gols de Tyrique George e dois de Madueke, que entrou no segundo tempo, os blues garantiram uma boa vantagem fora de casa para o jogo de volta.

O jogo foi marcado pela festa feita pela torcida do Légia Varsóvia. Bandeirões, sinalizadores e um grande mosaico receberam os jogadores do time polonês, que não conseguiram converter o apoio em chances criadas. A torcida apoiou e cantou durante o jogo inteiro, mas o Légia pouco levou perigo ao gol do Chelsea durante o jogo.