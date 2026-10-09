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Ex-Corinthians, José Martínez é anunciado por clube dos EUA

Volante venezuelano de 32 anos assinou contrato até o fim de 2026

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
09/10/2026 18:25
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Corinthians comemora título Copa do Brasil
José Martínez conquistou o título da Copa do Brasil de 2025 pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O volante José Martínez, ex-Corinthians, foi anunciado como novo reforço do FC Cincinnati, dos Estados Unidos. Aos 32 anos, o venezuelano assinou contrato até o fim da temporada de 2026, com possibilidade de renovação do vínculo até junho de 2027.

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José Martínez viveu uma polêmica durante a saída do Corinthians, ocorrida após o atraso na reapresentação na pré-temporada. O volante perdeu toda a pré-temporada após alegar ter ficado preso na Venezuela e, quando retornou, foi constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

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— Nesta vida, todos erramos. Se eu cometi algum erro, peço desculpas, mas nunca foi minha intenção voltar atrasado. O que eu queria era retornar o mais rápido possível, porque sabia da lesão que tinha e queria resolvê-la — disse Martínez em entrevista à ESPN.

— Se errei, peço desculpas à torcida e a todos os torcedores do Corinthians. De verdade, se quiserem que eu volte para o Corinthians, eu volto, porque amo o Corinthians de verdade — seguiu.

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O principal ponto envolvendo a lesão de José Martínez é que começaram a circular nas redes sociais imagens do volante participando de um torneio festivo durante o período de férias. Nas imagens, é possível ver uma proteção no joelho lesionado, justamente o que precisou ser operado.

Ciente da situação, o Corinthians encaminhou o caso ao departamento jurídico do clube para avaliar os próximos passos. Internamente, já havia descontentamento pelo atraso na reapresentação do atleta.

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Apesar dos problemas políticos enfrentados pela Venezuela, Dorival Júnior não conseguia contato com o jogador, o que causou mal-estar interno. Com todo esse contexto, o clube optou pela saída do atleta.

No acordo, ficou definido que o clube ficará responsável por 30% do salário de Martínez entre fevereiro e dezembro, além de arcar com os custos da cirurgia no joelho esquerdo. O encerramento do vínculo entre as partes já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

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— Eu não consegui retornar no prazo por problemas com o passaporte. Muitos disseram que eu não tinha um passaporte válido. Eu tinha um passaporte vigente, mas ele não tinha mais folhas para os carimbos. Quando voltei para a Venezuela, em outubro, tive alguns dias de folga e vim buscar meu filho. Acabei retornando dois dias depois porque não consegui viajar com ele. Meu filho é americano e tem passaporte dos Estados Unidos. O Brasil exige visto para cidadãos americanos, e eu não sabia disso. Por isso, demorei dois dias para voltar — disse.

— Quando retornei ao Brasil, conversei com os dirigentes e expliquei que havia tido um problema na Colômbia porque meu passaporte não tinha mais folhas para receber carimbos. Falei com um dirigente, e ele disse que tentaria me ajudar junto à embaixada da Venezuela no Brasil para resolver a situação do meu passaporte e verificar se seria possível emitir um novo documento rapidamente, para que eu não tivesse problemas ao voltar da Venezuela em dezembro — completou.

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José Martínez deixou o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
José Martínez deixou o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Passagem pelo Corinthians

José Martínez chegou ao Corinthians em agosto de 2024, vindo do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, clube com o qual conquistou o Supporters' Shield em 2020. Em seu país natal, defendeu Deportivo JBL (VEN) e Zulia (VEN), onde venceu a Copa Venezuela em 2018.

Pelo Corinthians, Martínez disputou 70 partidas, com dois gols marcados e duas assistências. O contrato do volante com o Timão era válido até 31 de dezembro de 2027.

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