Manchester United x Tottenham: onde assistir, horário e escalações
Manchester United x Tottenham: pela 6ª rodada da Premier League 2026/2027.
MManchester United e Tottenham se enfrentam neste sábado (10), às 13h30 (de Brasília), em Old Trafford, pela 6ª rodada da Premier League. As duas equipes vivem um início de temporada abaixo das expectativas e buscam a vitória para tentar reagir na competição. A partida terá transmissão do Disney+. Clique para assistir no Disney+!
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Manchester United soma apenas cinco pontos e ocupa uma posição intermediária na tabela da Premier League. A equipe comandada por Michael Carrick ainda busca regularidade neste início de temporada e tenta aproveitar o fator casa para conquistar um resultado positivo.
Para o confronto, o técnico deve manter o brasileiro Matheus Cunha no comando do ataque, com Rashford atuando pelos lados do campo. O United não poderá contar com Ugarte e Dorgu, que estão lesionados.
O Tottenham, por sua vez, atravessa um momento ainda mais complicado. Com apenas dois pontos conquistados, os Spurs ocupam a última posição da tabela e precisam pontuar para iniciar uma reação no campeonato.
O técnico Roberto De Zerbi também enfrenta problemas para montar a equipe. Pedro Porro, Xavi Simons e Odobert seguem no departamento médico, enquanto Richarlison está afastado por opção técnica. Mesmo fora de casa, o Tottenham tenta conquistar pontos importantes para deixar a zona de rebaixamento.
Confira as informações de Manchester United x Tottenham
FICHA TÉCNICA
MANCHESTER UNITED 🆚 TOTTENHAM
🏆 Competição: Premier League – 6ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 10 de outubro de 2026, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, Manchester, Inglaterra
📺 Onde assistir: Disney+ (plano premium)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 MANCHESTER UNITED (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez e Shaw; Mainoo, Tielemans e Bruno Fernandes; Mbeumo, Matheus Cunha e Rashford.
⚪ TOTTENHAM (Técnico: Roberto De Zerbi)
Kinsky; Gray, Adarabioyo, Senesi e Udogie; Tonali, Bentancur e Marmoush; Kudus, Solanke e Savinho.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Onde Assistir
Cuiabá-MT x Avaí: onde assistir, horário e escalaçõesHá 3 horas
Onde Assistir
Operário-PR x Goiás: onde assistir, horário e escalaçõesHá 3 horas
Onde Assistir
Náutico x Vila Nova-GO: onde assistir, horário e escalaçõesHá 3 horas
Onde Assistir
Atlético-GO x Sport: onde assistir, horário e escalaçõesHá 3 horas
Onde Assistir
Juventude x São Bernardo: onde assistir, horário e escalaçõesHá 3 horas
Onde Assistir
Perugia x Vado: onde assistir, horário e escalaçõesHá 3 horas
Mais LANCE!