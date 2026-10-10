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Manchester United x Tottenham: onde assistir, horário e escalações

Manchester United x Tottenham: pela 6ª rodada da Premier League 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 08:00
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onde assistir Manchester United x Tottenham
As equipes se enfrentam pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)

MManchester United e Tottenham se enfrentam neste sábado (10), às 13h30 (de Brasília), em Old Trafford, pela 6ª rodada da Premier League. As duas equipes vivem um início de temporada abaixo das expectativas e buscam a vitória para tentar reagir na competição. A partida terá transmissão do Disney+. Clique para assistir no Disney+!

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Ficha do jogo

MNU
TOT
Campeonato
Premier League 2026/2027
Data e Hora
10/10/2026, 13:30
Local
Old Trafford - Manchester
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes

O Manchester United soma apenas cinco pontos e ocupa uma posição intermediária na tabela da Premier League. A equipe comandada por Michael Carrick ainda busca regularidade neste início de temporada e tenta aproveitar o fator casa para conquistar um resultado positivo.

Para o confronto, o técnico deve manter o brasileiro Matheus Cunha no comando do ataque, com Rashford atuando pelos lados do campo. O United não poderá contar com Ugarte e Dorgu, que estão lesionados.

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O Tottenham, por sua vez, atravessa um momento ainda mais complicado. Com apenas dois pontos conquistados, os Spurs ocupam a última posição da tabela e precisam pontuar para iniciar uma reação no campeonato.

O técnico Roberto De Zerbi também enfrenta problemas para montar a equipe. Pedro Porro, Xavi Simons e Odobert seguem no departamento médico, enquanto Richarlison está afastado por opção técnica. Mesmo fora de casa, o Tottenham tenta conquistar pontos importantes para deixar a zona de rebaixamento.

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Confira as informações de Manchester United x Tottenham

FICHA TÉCNICA

MANCHESTER UNITED 🆚 TOTTENHAM
🏆 Competição: Premier League – 6ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 10 de outubro de 2026, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, Manchester, Inglaterra
📺 Onde assistir: Disney+ (plano premium)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 MANCHESTER UNITED (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez e Shaw; Mainoo, Tielemans e Bruno Fernandes; Mbeumo, Matheus Cunha e Rashford.

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TOTTENHAM (Técnico: Roberto De Zerbi)
Kinsky; Gray, Adarabioyo, Senesi e Udogie; Tonali, Bentancur e Marmoush; Kudus, Solanke e Savinho.

onde assistir Manchester United x Tottenham
As equipes se enfrentam pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)

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