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Brasil x Argentina: onde assistir ao jogo da Seleção Feminina

Brasil e Argentina se enfrentam em amistoso neste sábado

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 12:24
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Brasil x Argentina
Onde assistir Brasil x Argentina (Foto: Arte/Lance!)

O Brasil enfrenta a Argentina neste sábado (10), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo primeiro de dois amistosos entre as seleções na preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027. A partida terá transmissão da Globo, do SporTV e da GE TV. Clique para assistir no Sportv

Ficha do jogo

escudo brasil
BRA
Argentina escudo onde assistir
ARG
Amistoso
Internacional
Data e Hora
sábado, 10 de outubro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
Local
Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Árbitro
Onde assistir
Não definido

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Sob o comando de Arthur Elias, a Seleção Brasileira volta a campo para iniciar a série de compromissos contra as argentinas. O segundo amistoso está marcado para terça-feira (13), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

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O Brasil tem retrospecto favorável nos confrontos recentes citados: venceu os quatro amistosos disputados contra a Argentina.

Ficha técnica de Brasil x Argentina

BRASIL 🆚 ARGENTINA

🏆 Competição: Amistoso internacional feminino
📆 Data e horário: sábado, 10 de outubro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Globo, SporTV e GE TV (YouTube)

Escalações prováveis⚽

🟡🟢Brasil: Lorena; Isa Haas, Tayla e Mariza; Isabela, Angelina, Duda Sampaio e Raissa Bahia; Geyse, Tainá Maranhão e Priscila. Técnico: Arthur Elias.

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🔵⚪Argentina: Esponda; Roggerone (Morcillo), Cometti, Reche e Stabile; Bonsegundo, Kishi Núñez, Falfán (Pereyra) e Braun; Holzheier e Ongaro. Técnica: Germán Portanova

Confira a lista completa das selecionadas:

  1. Goleiras: Lorena (Kansas City), Yanne (Bahia), Thaís Lima (Benfica - POR), Carlinha (São Paulo)
  2. Zagueiras: Thais Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América - MEX), Tarci (Lyon - FRA), Mariza (Tigres - MEX), Tayla (São Paulo)
  3. Laterais: Bela (PSG - FRA), Raissa Bahia (Palmeiras), Bruninha (Gotham - EUA), Tamara Bolt (Washington Spirit - EUA)
  4. Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride - EUA), Jaque (Corinthians), Kaylane (Flamengo), Clarinha (Benfica - POR)
  5. Atacantes: Kerolin (Barcelona - ESP), Priscila (América - MEX), Gio (Atlético de Madrid - ESP), Bia Zaneratto (Palmeiras), Maranhão (Palmeiras), Geyse (América - MEX), Jhonson (Corinthians), Maiara (Angel City - EUA), Marília (Cruzeiro) e Luany (Atlético de Madrid - ESP)

Thais Ferreira foi cortada após um desconforto no joelho e Carol Gil (SPFC) foi chamada para o seu lugar.

Brasil x Argentina
Onde assistir Brasil x Argentina (Foto: Arte/Lance!)

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