Brasil x Argentina: onde assistir ao jogo da Seleção Feminina

O Brasil enfrenta a Argentina neste sábado (10), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo primeiro de dois amistosos entre as seleções na preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027. A partida terá transmissão da Globo, do SporTV e da GE TV. Clique para assistir no Sportv

Ficha do jogo BRA ARG Amistoso Internacional Data e Hora sábado, 10 de outubro de 2026, às 16h30 (de Brasília) Local Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) Árbitro Onde assistir Não definido

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Sob o comando de Arthur Elias, a Seleção Brasileira volta a campo para iniciar a série de compromissos contra as argentinas. O segundo amistoso está marcado para terça-feira (13), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

continua após a publicidade

O Brasil tem retrospecto favorável nos confrontos recentes citados: venceu os quatro amistosos disputados contra a Argentina.

Ficha técnica de Brasil x Argentina

BRASIL 🆚 ARGENTINA

🏆 Competição: Amistoso internacional feminino

📆 Data e horário: sábado, 10 de outubro de 2026, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Globo, SporTV e GE TV (YouTube)

Escalações prováveis⚽

🟡🟢Brasil: Lorena; Isa Haas, Tayla e Mariza; Isabela, Angelina, Duda Sampaio e Raissa Bahia; Geyse, Tainá Maranhão e Priscila. Técnico: Arthur Elias.

continua após a publicidade

🔵⚪Argentina: Esponda; Roggerone (Morcillo), Cometti, Reche e Stabile; Bonsegundo, Kishi Núñez, Falfán (Pereyra) e Braun; Holzheier e Ongaro. Técnica: Germán Portanova

Confira a lista completa das selecionadas:

Goleiras: Lorena (Kansas City), Yanne (Bahia), Thaís Lima (Benfica - POR), Carlinha (São Paulo) Zagueiras: Thais Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América - MEX), Tarci (Lyon - FRA), Mariza (Tigres - MEX), Tayla (São Paulo) Laterais: Bela (PSG - FRA), Raissa Bahia (Palmeiras), Bruninha (Gotham - EUA), Tamara Bolt (Washington Spirit - EUA) Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride - EUA), Jaque (Corinthians), Kaylane (Flamengo), Clarinha (Benfica - POR) Atacantes: Kerolin (Barcelona - ESP), Priscila (América - MEX), Gio (Atlético de Madrid - ESP), Bia Zaneratto (Palmeiras), Maranhão (Palmeiras), Geyse (América - MEX), Jhonson (Corinthians), Maiara (Angel City - EUA), Marília (Cruzeiro) e Luany (Atlético de Madrid - ESP)

Thais Ferreira foi cortada após um desconforto no joelho e Carol Gil (SPFC) foi chamada para o seu lugar.

Onde assistir Brasil x Argentina (Foto: Arte/Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Feminino. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.