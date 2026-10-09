Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Como a LALIGA usa dados para transformar a análise de desempenho no futebol

Da análise de jogos à inteligência artificial, a LALIGA ampliou o uso de dados no futebol e levou sua tecnologia a outros mercados.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 11:58
Favorite o Lance! no Google
tela com lance da LaliGa
Tecnologia usada na LaLiga (Foto: Reprodução)

A análise de dados ganhou espaço no futebol profissional, mas a LALIGA começou a investir nessa área há mais de uma década. Na temporada 2010/2011, a competição espanhola iniciou a instalação de câmeras em seus estádios, projeto que deu origem ao Mediacoach, ferramenta voltada à análise de desempenho de equipes e jogadores. Anos depois, a tecnologia evoluiu para o Sportian Performance, plataforma que passou a atender também organizações esportivas de outros países.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional

O desenvolvimento acompanhou a crescente utilização de informações estatísticas e imagens para avaliar partidas, identificar padrões táticos e orientar decisões das comissões técnicas. A proposta inicial era ampliar o acesso dos clubes a recursos de análise, permitindo que equipes com diferentes estruturas financeiras e operacionais trabalhassem com uma base comum de informações.

continua após a publicidade

Acesso aos dados como estratégia competitiva

A disponibilização da ferramenta aos clubes da LALIGA foi uma das principais características do projeto. Em vez de restringir os recursos de análise às equipes com maior capacidade de investimento, a competição adotou um modelo que permitiu compartilhar informações e ampliar o uso de dados no trabalho cotidiano das comissões técnicas.

Com a plataforma, a análise passou a ir além da revisão de lances e do desempenho individual. A combinação de vídeos e indicadores permite observar comportamentos coletivos, comparar atuações, identificar tendências táticas e acompanhar aspectos físicos dos atletas.

continua após a publicidade

A iniciativa também contribuiu para consolidar uma cultura de análise dentro dos clubes, com informações utilizadas no planejamento dos treinamentos e na preparação para os jogos. O objetivo é transformar os dados coletados em referências que auxiliem a avaliação do desempenho e a tomada de decisões.

Do futebol espanhol ao mercado internacional

A evolução do Mediacoach levou ao Sportian Performance, desenvolvido pela Sportian, empresa criada a partir da parceria entre a LALIGA e a Globant. A plataforma reúne diferentes fontes de informação em um mesmo ambiente, incluindo imagens, dados de eventos e rastreamento posicional dos jogadores.

continua após a publicidade

A integração permite produzir relatórios, painéis e análises táticas de acordo com as necessidades de cada organização. O volume de informações gerado pelas partidas também amplia as possibilidades de investigação sobre o comportamento das equipes e dos atletas.

A expansão internacional é um dos desdobramentos desse trabalho. A Federação Mexicana de Futebol está entre as organizações que passaram a utilizar a plataforma, ao lado do Campeonato Belga e da comissão técnica de Mauricio Pochettino. A adoção por entidades fora da Espanha amplia o alcance de uma metodologia desenvolvida inicialmente para atender às demandas dos clubes da competição espanhola.

continua após a publicidade

Além da tecnologia, o modelo inclui o trabalho de analistas e especialistas que auxiliam na interpretação das informações e na adaptação das ferramentas aos processos de cada equipe. A proposta é aproximar a análise técnica das necessidades práticas de treinadores e jogadores.

telas com dados e jogos para análise da LaLiga
Sistema usado na LaLiga para análise de dados (Foto: Reprodução)

Inteligência artificial amplia possibilidades de análise

A inteligência artificial aparece como uma das frentes de evolução das ferramentas de análise de desempenho. A expectativa é utilizar esses recursos para acelerar o processamento das informações e facilitar a identificação de padrões relevantes em meio ao grande volume de dados produzido pelo futebol profissional.

continua após a publicidade

Nesse contexto, a área de Football Intelligence & Performance desempenha um papel na conexão entre pesquisa, desenvolvimento tecnológico e aplicação prática. O trabalho envolve a avaliação de métricas e metodologias, além da produção de conhecimento científico voltado à análise do jogo.

A incorporação de novas tecnologias, no entanto, não elimina a necessidade de interpretação especializada. Os dados precisam ser contextualizados para que os resultados façam sentido dentro das estratégias, das características dos jogadores e das situações enfrentadas em campo.

continua após a publicidade

Mais de 15 anos após o início do projeto de câmeras nos estádios, a trajetória da LALIGA mostra como a análise de desempenho se tornou parte da estrutura de trabalho do futebol profissional. O desafio agora é ampliar a capacidade de transformar informações em conhecimento aplicável, em um cenário no qual a tecnologia ocupa um espaço cada vez maior na preparação e na avaliação das equipes.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Troféu da Copa do Mundo exibido antes da final entre Espanha e Argentina

Futebol Internacional

Fifa identifica 240 mil conteúdos abusivos durante Copa do Mundo

Há 1 minuto
Filipe Luís à beira do campo em jogo do Monaco contra o Marseille pela Ligue 1

Futebol Internacional

Filipe Luís ameaça dinastia do PSG, diz jornal espanhol

Há 23 minutos
Savinho comemorando o seu primeiro gol com a camisa do Tottenham, na Copa da Liga Inglesa

Futebol Internacional

Tottenham volta a usar nome antigo; entenda

Há 1 hora
Hansi Flick em entrevista coletiva pré-Champions

Futebol Internacional

Flick manda recado à Seleção após lesão de Raphinha: 'Temos que refletir'

Há 1 hora
Maradona em ação contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986

Futebol Internacional

Morte de Maradona: promotoria pede até 12 anos de prisão para equipe médica

Há 1 hora
Everton x Liverpool - Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Lance! Negócios

Dono de gigante inglês considera venda do clube após dois anos da compra

Há 1 hora
Mais LANCE!
Enzo Maresca se lamenta durante jogo da Community Shield, no qual Manchester City foi derrotado pelo Arsenal

Treinador do Manchester City rompe silêncio sobre acusações: 'Títulos não estão manchados'

José Mourinho cumprimenta Vini Jr em jogo de pré-temporada do Real Madrid

Trabalho com Vini Jr. se torna prioridade de Mourinho no Real Madrid

José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga

Mourinho comenta polêmicas de Mbappé em boate: 'Ridículo'

Raphinha celebra o belo gol marcado pelo Barcelona sobre o Feyenoord pela Champions

Raphinha sofre lesão e vira desfalque para o Barcelona

Cristiano Ronaldo de óculos escuros e camisa do Al-Nassr

Cristiano Ronaldo joga hoje? Veja onde assistir ao jogo do Al-Nassr

Fernando Diniz em partida do Corinthians

Demissão de Fernando Diniz chama a atenção de espanhóis: 'Triturador'

Neymar celebra gol de pênalti contra o Flamengo

Europeus se encantam por Neymar após Santos e Flamengo: 'Revolucionou'

Olise em ação em Bayern x PSG, na semifinal da Champions League

Bayern negocia renovação de Olise após interesse do Real Madrid

Bandeiras e fãs nas arquibancadas para acompanhar jogo do Bayern

Bundesliga invade a Oktoberfest Blumenau com Lúcio, Ewerthon e dois jogos

Arthur, do Werder Bremen, em entrevista (Foto: Divulgação)

Recém-chegado, Arthur destaca relação com torcida do Werder Bremen: 'Muito legal'

Bola da Premier League de 2026/27

Clubes ingleses temem interferência política em caso Manchester City

Gianni Infantino, presidente da Fifa, e Patrice Montsepe, da Confederação Africana de Futebol (CAF)

CAF declara 'apoio unânime e incondicional' à reeleição de Infantino na Fifa

Luis Eduardo em ação pelo Grêmio

Olympiacos tenta atravessar acordo do Grêmio com Shakhtar por Luis Eduardo