Textor garante que irá se afastar do Lyon e focar no Botafogo

Dono da SAF do Botafogo, John Textor voltou aos Estados Unidos para acompanhar o duelo decisivo com o Palmeiras, pela fase oitavas de final do Mundial, após agenda na França para resolver problemas financeiros do Lyon. Em entrevista ao site "ge", o empresário garantiu que irá se afastar da linha de frente do clube francês para se dedicar aos trabalhos no Glorioso e na Eagle Football.

continua após a publicidade

➡️ Após rebaixamento, astro de time de Textor está de saída para a Arábia Saudita

- Eu vou passar muito mais tempo pensando na Eagle globalmente, voltando mais para o Botafogo. Tenho ótimos sócios no Eagle Football Group, acionistas que vão tomar à frente para lidar com assuntos que eu honestamente não fui muito bom para lidar. Estou ansioso para me reconectar com o Brasil - disse Textor.

Nesta semana, o Lyon foi rebaixado após determinação da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNGC) da Liga de Futebol Profissional da França por crise financeira. John Textor foi para reunião, saiu confiante, mas perdeu e correu atrás de um efeito suspensivo.

continua após a publicidade

Apesar disso, a Ligue 1 divulgou seu calendário com a presença do Lyon na temporada 2025/2026. O recurso ainda será julgado.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Estamos muito bem capitalizados na França. Está claro que eu fui melhor dentro de campo ao lidar com a França. Não fui tão bem na política na França, isso é sabido. O processo para eu, na condição de investior americano, me adaptar ao sistema de lá sempre foi estranho. Mas estamos muito bem capitalizados. Vamos botar uma quantidade significativa de dinheiro, acabamos de vender o Crystal Palace - explicou.

continua após a publicidade

Na última temporada do Campeonato Francês, o Lyon terminou na sexta colocação e garantiu vaga na próxima edição da Liga Europa. O clube também oficializou acordo com a Uefa, poderá permitir a participação do clube na competição continental, desde que a decisão da DNCG seja revertida.