Discussão entre Vini Jr e Koke é vazada por TV espanhola: ‘Chorão de m…’
Conflito aconteceu durante o primeiro clássico de Madri da temporada 2025/26
O primeiro dérbi entre Atlético de Madrid e Real Madrid realmente chamou atenção do mundo da bola no último fim de semana. Como se não bastasse apenas a goleada por 5 a 2 dos mandantes sobre o maior rival, a troca de farpas em campo entre os jogadores também ganhou destaque, envolvendo Vini Jr, estrela merengue, e Koke, ícone colchonero.
Em imagens divulgadas pela emissora espanhola Movistar+, o brasileiro foi flagrado chamando o capitão do Atlético de "chorão de m*****". O episódio ocorreu durante a partida entre as duas equipes, válido pela 7ª rodada de La Liga. Em outro momento do jogo, Vinícius acusou o adversário de repassar à imprensa conversas realizadas entre ambos em campo.
— Você sempre, sempre fala com a imprensa. Tudo o que eu digo a você, você diz à imprensa — afirmou Vini Jr.
Na sequência, Koke respondeu com uma provocação ao brasileiro. Durante a discussão, o meio-campista apontou para Kylian Mbappé, companheiro de equipe de Vinícius, e disse: "O melhor. Ele está comendo sua torrada", em referência à atenção que o francês vem recebendo da mídia espanhola, em virtude do maior protagonismo que tem desempenhado nos gramados desde a temporada passada. Vini Jr, em seguida, retrucou: "Claro, mas joga comigo e assim vamos ganhar mais".
🔴⚪ Atlético de Madrid 5x2 Real Madrid ⚪⚪
O confronto entre os rivais da capital espanhola marcou o fim de uma sequência de três empates entre as equipes pela liga nacional. O Atlético de Madrid venceu por 5 a 2, com gols de Robin Le Normand, Alexander Sørloth, Julián Alvarez (duas vezes) e Antoine Griezmann. Mbappé e Arda Güler marcaram os gols do Real Madrid, diminuindo a vantagem do adversário. Com o resultado, a equipe liderada por Diego Simeone subiu para a 5ª colocação, com 12 pontos. Sob comando de Xabi Alonso, os Merengues seguem na vice-liderança, com 18.
Champions League 🏆
Na segunda rodada da fase de liga da Champions League 2025/2026, o Real Madrid enfrentará o Kairat Almaty nesta terça-feira (30), às 13h45 (de Brasília), no Estádio Central de Pavlodar, no Cazaquistão. O Atlético de Madrid, por sua vez, recebe o Eintracht Frankfurt às 16h (de Brasília), no estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri.
