O Barcelona segue na expectativa de contar com o Camp Nou na fase de inicial da Champions League. Segundo site oficial da Uefa, a partida entre o clube catalão e o Olympiacos, válida pela terceira rodada da fase de liga, será disputada no Camp Nou, no dia 21 de outubro.

Nesta quarta-feira (1), o Barcelona recebe o PSG, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de liga da Uefa Champions League. A partida deve ser a despedida do Estádio Olímpico Lluís Companys, uma vez que o Camp Nou estará apto a receber os próximos jogos da equipe Blaugrana.

Projeto do Novo Camp Nou (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Embora ainda não tenha sido confirmado oficialmente, a Câmara Municipal de Barcelona já manifestou confiança na realização da partida contra o Girona, pelo Campeonato Espanhol, no dia 18 de outubro.

O prefeito da cidade, Jaume Collboni, afirmou estar otimista e acredita que boas notícias serão divulgadas em breve. Por outro lado, Albert Batlle, vice-prefeito de Segurança de Barcelona afirmou sobre o possível retorno para o confronto com o Girona e o PSG pela Champions League:

— Estamos esperançosos que os ajustes necessários sejam feitos e que, do ponto de vista da segurança, seja possível dar sinal verde para a reabertura parcial do Camp Nou. Acredito que os pequenos problemas que existiam possam ser resolvidos — afirmou Albert Batlle

O regulamento da Uefa estabelece que um time deve sediar seus jogos como mandante no mesmo estádio. Porém, o Barcelona esteve em negociação com a entidade para obter a permissão para jogar contra o Olympiacos na terceira rodada da Champions League. O clube catalão projeta que o Camp Nou terá condições de receber os 45 mil torcedores, capacidade mínima exigida pela entidade.

Barcelona na Champions League

O Barcelona venceu o Newcastle por 2 a 1 pela primeira rodada da fase de liga da Champions League, no St. James Park, em Newcastle upon Tyne (ING), Sem Lamine Yamal, com lesão, o reserva Marcus Rashford marcou duas vezes e, com direito a golaço, garantiu a vitória do Barça, fora de casa, na estreia da competição.

