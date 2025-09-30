menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Uefa anuncia data de estreia do Barcelona no Camp Nou pela Champions League

Em reforma desde 2023, estádio terá capacidade expandida para 105 mil torcedores

João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
10:33
Estágio atual da reforma do Camp Nou Spotify (Foto: Reprodução/Barcelona)
imagem cameraReforma do Camp Nou Spotify (Foto: Reprodução/Barcelona)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Barcelona segue na expectativa de contar com o Camp Nou na fase de inicial da Champions League. Segundo site oficial da Uefa, a partida entre o clube catalão e o Olympiacos, válida pela terceira rodada da fase de liga, será disputada no Camp Nou, no dia 21 de outubro.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nesta quarta-feira (1), o Barcelona recebe o PSG, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de liga da Uefa Champions League. A partida deve ser a despedida do Estádio Olímpico Lluís Companys, uma vez que o Camp Nou estará apto a receber os próximos jogos da equipe Blaugrana.

continua após a publicidade
Projeto do Novo Camp Nou, a casa do Barcelona na Champions League (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
Projeto do Novo Camp Nou (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Embora ainda não tenha sido confirmado oficialmente, a Câmara Municipal de Barcelona já manifestou confiança na realização da partida contra o Girona, pelo Campeonato Espanhol, no dia 18 de outubro.

O prefeito da cidade, Jaume Collboni, afirmou estar otimista e acredita que boas notícias serão divulgadas em breve. Por outro lado, Albert Batlle, vice-prefeito de Segurança de Barcelona afirmou sobre o possível retorno para o confronto com o Girona e o PSG pela Champions League:

continua após a publicidade

— Estamos esperançosos que os ajustes necessários sejam feitos e que, do ponto de vista da segurança, seja possível dar sinal verde para a reabertura parcial do Camp Nou. Acredito que os pequenos problemas que existiam possam ser resolvidos — afirmou Albert Batlle

O regulamento da Uefa estabelece que um time deve sediar seus jogos como mandante no mesmo estádio. Porém, o Barcelona esteve em negociação com a entidade para obter a permissão para jogar contra o Olympiacos na terceira rodada da Champions League. O clube catalão projeta que o Camp Nou terá condições de receber os 45 mil torcedores, capacidade mínima exigida pela entidade.

Barcelona na Champions League

O Barcelona venceu o Newcastle por 2 a 1 pela primeira rodada da fase de liga da Champions League, no St. James Park, em Newcastle upon Tyne (ING), Sem Lamine Yamal, com lesão, o reserva Marcus Rashford marcou duas vezes e, com direito a golaço, garantiu a vitória do Barça, fora de casa, na estreia da competição.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias