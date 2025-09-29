Kairat x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga
Kairat Almaty e Real Madrid terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (30), às 13h45 (de Brasília), no Estádio Central de Pavlodar, no Cazaquistão. O jogo terá transmissão da TNT e HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Kairat 🟡⚫
Na estreia do Kairat na Champions, a equipe perdeu para o Sporting por 4 a 1, e chega pressionado para enfrentar o Real. Apesar disso, a equipe vem de boa recuperação no campeonato nacional, com a vitória por 3 a 1 sobre o Zhenys em casa.
Real Madrid ⚪
O Real Madrid chega para o duelo após goleada sofrida para o rival Atlético de Madrid, por 5 a 2, em La Liga. Apesar das complicações, a equipe de Xabi Alonso saiu vitorioso na primeira partida do torneio continental, em jogo difícil contra o Olympique de Marselha, onde acabou em 2 a 1.
Tudo sobre o jogo entre Kairat e Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Kairat 🆚 Real Madrid
2ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de setembro, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Central de Pavlodar, no Cazaquistão
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max
🕴️Arbitragem: Marco Guida (Itália)
🚩 Assistentes: Giorgio Peretti (Itália), Giuseppe Perrotti (Itália) e Simone Sozza (Itália)
📺 VAR: Marco Di Bello (Itália) e Aleandro Di Paolo (Itália)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Kairat Almaty (Técnico: Rafael Urazbakhtin)
Sherkhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleks Martynovich, Egor Sorokin e Luís Mata; Damir Kassabulat e Ofri Arad; Aleksandr Mrynskiy, Jorginho e Valeki Gromyko; Dastan Satpaev.
❌ Desfalques: Zarutskiy, Anarbekovc, João Paulo e Élder Santana.
❓ Dúvidas: -
Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras e Éric Garcia; Fede Valverde e Tchouameni; Franco Mastantuono, Arda Guler e Vinicius Júnior; Kylian Mbappé.
❌ Desfalques: Carvajal, Éder Militão, Alexander-Arnold, Rüdiger Mendy.
❓ Dúvidas: -
