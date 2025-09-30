Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, recebeu um cartão vermelho nos minutos finais do confronto contra o Liverpool, pela Champions League e desfalca "Colchoneros" cumprindo punição por conduta antidesportiva.

O auxiliar técnico argentino Nelson Vivas assumirá o comando técnico do Atlético de Madrid no jogo contra o Frankfurt pela segunda rodada da Champions League. A partida acontecerá nesta terça-feira (30) no estádio Metropolitano, em Madrid.

Diego Simeone foi expulso na estreia do Atlético de Madrid na Champions League (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

A UEFA aplicou apenas uma partida de suspensão ao treinador principal, que acompanhará o duelo das tribunas do estádio. Simeone poderá retornar ao banco de reservas na terceira rodada, quando o Atlético enfrentará o Arsenal no dia 21 de outubro.

Atlético de Madrid perde em estreia na Champions

O Atlético de Madrid perdeu por 1 a 0 para o Liverpool em Anfield, com gol de Virgil van Dijk aos 92 minutos. A equipe espanhola segurava o empate sem gols até os momentos finais da partida, quando sofreu o gol decisivo.

Vivas, de 55 anos, terá a responsabilidade de orientar a equipe à beira do campo contra o Frankfurt na 2ª rodada. O auxiliar técnico buscará ajudar o time a conquistar seus primeiros pontos na atual edição da Champions League, após a derrota na estreia.

O clube madrilenho precisa vencer para não comprometer suas chances de classificação no novo formato da competição europeia. Cada ponto se torna fundamental para as pretensões do time na Champions League, considerando o calendário com adversários de alto nível nas próximas rodadas.