Atlético de Madrid x Eintracht: onde assistir ao vivo pela Champions League
Veja as principais informações sobre o duelo válido pela segunda rodada
Nesta terça-feira (30), o Atlético de Madrid recebe o Eintracht Frankfurt, às 16h (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada da Champions League 2025/2026. O confronto acontece no Riyadh Air Metropolitano, em Madri. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Atlético de Madrid
Os donos da casa vêm de goleada sobre o maior rival. No último sábado (27), os Colchoneros venceram o Real Madrid por 5 a 2 pelo Campeonato Espanhol. resultado emplacou a terceira vitória dos Colchoneros em La Liga. Por outro lado, na Champions League, a equipe de Simeone perdeu nos acréscimos para o Liverpool por 3 a 2, na estreia da competição
Eintracht Frankfurt
Os visitantes chegam embalados para a segunda rodada da fase de liga da Champions League. O Eintracht goleou o Borussia Mönchengladbach por 6 a 4, no último sábado. pelo Campeonato Alemão. Na Champions, a equipe de Dino Toppmöller atropelou o Galatasaray por 5 a 1 na estreia da competição
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Atlético de Madrid x Eintracht pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Atlético de Madrid🆚 Eintracht Frankfurt
2ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: HBO Max (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Slavko Vinčić
🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik, Andraz Kovačič e Matej Jug (quarto árbitro)
📺 VAR: Alen Boroša (VAR) e Pol van Boekel (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Hancko, Lenglet, Le Normand, Llorente; Gonzalez, Koke, Barrios, Simeone; Álvarez, Sorloth
Eintracht Frankfurt (Técnico: Dino Toppmöller)
Zetterer; Brown, Theate, Koch, Collins; Knauff, Uzun, Skhiri, Chaibi, Doan; Burkardt
