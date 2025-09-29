menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Atlético de Madrid x Eintracht: onde assistir ao vivo pela Champions League

Veja as principais informações sobre o duelo válido pela segunda rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/09/2025
11:18
Atualizado há 2 minutos
Onde assistir Atlético de Madrid e Eintracht Frankfur pela Champions League (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraOnde assistir Atlético de Madrid e Eintracht Frankfurt pela Champions League (Foto: Arte Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta terça-feira (30), o Atlético de Madrid recebe o Eintracht Frankfurt, às 16h (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada da Champions League 2025/2026. O confronto acontece no Riyadh Air Metropolitano, em Madri. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Atlético de Madrid

Os donos da casa vêm de goleada sobre o maior rival. No último sábado (27), os Colchoneros venceram o Real Madrid por 5 a 2 pelo Campeonato Espanhol.  resultado emplacou a terceira vitória dos Colchoneros em La Liga. Por outro lado, na Champions League, a equipe de Simeone perdeu nos acréscimos para o Liverpool por 3 a 2, na estreia da competição

continua após a publicidade

Eintracht Frankfurt

Os visitantes chegam embalados para a segunda rodada da fase de liga da Champions League. O Eintracht goleou o Borussia Mönchengladbach por 6 a 4, no último sábado. pelo Campeonato Alemão. Na Champions, a equipe de Dino Toppmöller atropelou o Galatasaray por 5 a 1 na estreia da competição

Ficha do jogo

Escudo Atlético de Madrid - Onde assistir
ATL
Escudo-EINTRACHT-FRANCKFURT
EIN
2ª rodada
Champions League
Data e Hora
Terça-feira, 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
Local
Riyadh Air Metropolitano, em Madri, na Espanha
Árbitro
Slavko Vinčić
Assistentes
Tomaž Klančnik, Andraz Kovačič e Matej Jug (quarto árbitro)
Var
Alen Boroša (VAR1) e Pol van Boekel (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Atlético de Madrid x Eintracht pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Atlético de Madrid🆚 Eintracht Frankfurt
2ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: HBO Max (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Slavko Vinčić
🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik, Andraz Kovačič e Matej Jug (quarto árbitro)
📺 VAR: Alen Boroša (VAR) e Pol van Boekel (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Hancko, Lenglet, Le Normand, Llorente; Gonzalez, Koke, Barrios, Simeone; Álvarez, Sorloth

Eintracht Frankfurt (Técnico: Dino Toppmöller)
Zetterer; Brown, Theate, Koch, Collins; Knauff, Uzun, Skhiri, Chaibi, Doan; Burkardt

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Julián Alvarez, destaque da Champions League, comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (foto: Oscar Del Pozo / AFP)
Julián Alvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (foto: Oscar Del Pozo / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias