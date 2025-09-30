Real Madrid e ex-Palmeiras: conheça os ‘brasileiros’ da Itália no Mundial sub-20
Defensores nasceram em território sul-americano, mas não receberam chances na Seleção
- Matéria
- Mais Notícias
Tornou-se cada vez mais frequente no mundo da bola o movimento de jogadores brasileiros que, diante da falta de oportunidades no cenário nacional, buscam na Itália uma chance de ascender no futebol de seleções. Em muitos casos, o vínculo com o país europeu se dá por laços familiares; em outros, pela permanência e atuação em clubes locais. Nesse contexto, dois nomes ítalo-brasileiros ganham destaque na seleção italiana sub-20, cada um com trajetória singular: Emanuel Benjamin e Fellipe Jack.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Uefa anuncia data de estreia do Barcelona no Camp Nou pela Champions League
Futebol Internacional30/09/2025
- Futebol Internacional
Simeone é suspenso por conduta ‘antidesportiva’ e desfalca Atlético na Champions
Futebol Internacional30/09/2025
- Futebol Internacional
Real Madrid ganha desfalque de peso para sequência de jogos da Champions League
Futebol Internacional30/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Emanuel Benjamin 🦶
Natural de Blumenau, Santa Catarina, Emanuel nunca atuou por clubes brasileiros. Em 2018, aos 11 anos, mudou-se com a família para a Espanha em busca de melhor qualidade de vida. Diante da ausência de convocações por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o lateral-direito consolida sua trajetória nas seleções de base da Itália. Aos 18 anos, é titular da Azzurrinha no Mundial Sub-20.
Na capital espanhola, iniciou sua formação futebolística na escola AD Complutense Alcalá. Depois, defendeu as categorias de base do Rayo Vallecano e do Getafe. Em 2022, ingressou nas divisões de base do Real Madrid.
Desde sua chegada ao clube merengue, o defensor evoluiu uma categoria por temporada: sub-16 (2022/23), sub-17 (2023/24), sub-19 (2024/25), e atualmente integra o elenco do time C. Pela equipe, disputou três partidas na Segunda B, a quarta divisão do futebol espanhol. A única ausência ocorreu no último sábado (27), devido à convocação para o Mundial Sub-20. Em março de 2023, Emanuel assinou seu primeiro contrato profissional com o Real Madrid, válido até junho de 2025. No entanto, em agosto do mesmo ano, firmou novo vínculo com o clube, estendendo sua permanência por mais três temporadas.
Com a Itália, Benjamin foi campeão da Euro Sub-17 e eleito o melhor jogador da posição na competição. Até o momento, jamais foi convocado ou sondado pelas seleções de base do Brasil. Vale lembrar que, de acordo com as regras da Fifa, um atleta pode representar uma nação nas categorias de base e, ainda assim, optar por defender outra seleção no futebol profissional. A definição final só ocorre após a primeira participação em uma partida oficial pela equipe principal.
Fellipe Jack 🛡️
Diferentemente de Benjamin, Fellipe Jack é um nome mais familiar ao público brasileiro. Zagueiro, ele construiu sólida trajetória nas categorias de base da Portuguesa e, posteriormente, no Palmeiras, onde atuou entre 2016 e 2024. No Alviverde, destacou-se como titular em uma das gerações mais promissoras da história recente, apelidada de "geração de R$ 1 bilhão". Em outubro de 2020, assinou seu primeiro contrato profissional.
Durante sua passagem pelo Verdão, Fellipe conquistou títulos relevantes, incluindo dois Campeonatos Brasileiros Sub-17 e uma Copa do Brasil da mesma categoria. Também vestiu a camisa da Seleção Brasileira nas divisões de base, com destaque para a conquista do Torneio de Montaigu Sub-16. No entanto, o defensor possui dupla cidadania por ascendência italiana e foi convocado, em 2025, pelo técnico Alberto Bollini para um estágio com a equipe sub-19. Logo, optou por seguir carreira internacional pela Itália no futebol de seleções.
Atualmente, Jack já está inserido no cenário europeu. Em 2024, o Palmeiras negociou 65% de seus direitos econômicos com o Como, da elite do futebol italiano, por dois milhões de euros — mantendo os 35% restantes. Inicialmente, chegou por empréstimo até o meio do ano, teve seu vínculo estendido em julho, e a opção de compra, prevista em contrato, foi exercida. Atualmente, está emprestado ao Spezia para a temporada 2025/26, em busca de maior rodagem no país.
Itália no Mundial sub-20 🏆
Pelo Grupo D, o mesmo de Argentina e Cuba, a Itália estreou com vitória sobre a Austrália pelo placar mínimo. O único gol da partida foi marcado logo aos 10 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. O responsável pela finalização foi o capitão italiano Mattia Mannini, camisa 8, que demonstrou frieza ao converter a chance e definir o resultado. Com o triunfo, a Azzurra divide a liderança do grupo com a Albiceleste. As duas seleções, apontadas como favoritas da chave, se enfrentam na última rodada da fase de grupos.
➡️ Veja como foram os jogos dos adversários da Seleção Brasileira no Mundial sub-20
Na estreia da Itália no Mundial Sub-20, Benjamin atuou como titular, vestindo a camisa 13 e permanecendo em campo durante os 90 minutos. Jack, embora convocado para a competição, não esteve entre os relacionados para a partida. A seleção volta a campo nesta quarta-feira (1º), quando enfrenta Cuba, às 17h (de Brasília).
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias