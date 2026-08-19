Destaque da Inglaterra demonstra interesse no futebol saudita
Al Hilal tenta contratar Ollie Watkins, do Aston Villa, como substituto de Benzema
O Al Hilal abriu conversas com o Aston Villa para tentar a contratação do atacante inglês Ollie Watkins. O jogador de 30 anos é avaliado pelo clube saudita como o nome ideal para substituir Karim Benzema, cujo futuro em Riad se tornou incerto apenas alguns meses após sua chegada, vindo do Al Ittihad.
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A equipe da Arábia Saudita apresentou uma oferta inicial de 45 milhões de euros (cerca de £ 38,5 milhões), que foi prontamente recusada pelo Aston Villa. Apesar do primeiro "não", as tratativas entre as duas diretorias continuam ativas em busca de um consenso. O próprio centroavante demonstrou entusiasmo com a possibilidade de se transferir para o futebol árabe, mas o clube inglês impõe a condição de encontrar uma reposição no mercado antes de liberar o seu principal goleador.
Para o setor ofensivo, o Aston Villa mantém interesse de longa data em Nicolas Jackson, do Chelsea, e estuda uma investida na reta final da janela de transferências para viabilizar a reformulação do ataque. Watkins vive o ápice da carreira no clube de Birmingham, onde já ultrapassou a marca de 100 gols marcados desde sua chegada, vindo do Brentford, em 2020. Na última temporada, o camisa 9 balançou as redes 16 vezes na Premier League, ajudando o Villa a conquistar o título da Liga Europa, garantir vaga na Liga dos Campeões e assegurar sua convocação para a seleção inglesa comandada por Thomas Tuchel na Copa do Mundo de 2026.
Por outro lado, o Al Hilal trabalha em duas frentes para concretizar a reformulação do seu sistema ofensivo. Enquanto avança nas tratativas por Watkins, a diretoria do clube árabe busca uma resolução para o contrato de Benzema. O centroavante francês, que assinou um vínculo de 18 meses em fevereiro, anotou 10 gols em 15 partidas na sua primeira metade de temporada pelo clube, mas caminha para uma saída antecipada.
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