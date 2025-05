Raphinha, um dos destaques do Barcelona na temporada, cumpriu uma promessa rotineira. O meia-atacante percorreu o campo do Olímpico de Montjuïc, usado pelo clube durante as obras do Camp Nou, de joelhos, conforme visto em vídeo publicado por sua esposa, Natalia Rodrigues.

- Faço esse vídeo com os olhos cheios de lágrimas. Com muita gratidão e uma fé inabalável. Deus sabe de onde nos tirou, e sabe onde nos colocou. Ele sabe de todas as orações que fizemos juntos, e ele correspondeu! O privilégio, meu amor, é caminhar contigo rumo ao alvo. Mais um ano cumprindo sua promessa… obrigada, Deus por ter nos sustentado até aqui. Até a próxima temporada - declarou a cônjuge do atleta.

O brasileiro já havia feito algo semelhante enquanto vestia a camisa do Leeds United. Em 2021/22, foi crucial para salvar o clube do rebaixamento na Premier League, e atravessou o Gtech Community Stadium, casa do Brentford, também de joelhos, ao marcar na vitória por 2 a 1, que garantiu a permanência na elite inglesa.

Os números de Raphinha em 2024/25 são assombrosos. Depois de ser preterido seguidamente por Xavi, o meia-atacante se encontrou com a chegada de Hansi Flick ao comando do clube, e mudou não só a posição, mas o estilo de jogo, se tornando mais letal no último terço.

Além de ter mais de uma participação em gol por jogo na jornada, o craque foi parte das campanhas de título na Supercopa da Espanha, na Copa do Rei e em La Liga. O gosto das conquistas para o torcedor foi ainda maior, visto que o rival Real Madrid ficou em segundo nas três competições.

🔢 Estatísticas de Raphinha pelo Barcelona na temporada

⚽ 56 jogos

⌛ 4.598 minutos em campo

🥅 34 gols

📤 23 assistências

✅ 40 vitórias

🟰 7 empates

❌ 9 derrotas

🏆 Títulos: Supercopa da Espanha, Copa do Rei e La Liga

