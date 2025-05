Aos 17 anos, Lamine Yamal tem tratamento igual ao de Messi no Barcelona e fez uma temporada digna de vencedor de Bola de Ouro. Em entrevista concedida nesta segunda-feira (19) à "TV3", da Espanha, o presidente do clube, Joan Laporta, falou sobre o momento de Yamal e sua renovação de contrato.

O primeiro contrato profissional de Yamal com o Barcelona foi firmado em outubro de 2023. No entanto, por ter apenas 16 anos, o garoto só podia firmar vínculo de três anos de acordo com as regras da Fifa na época. Assim, o espanhol está ligado à equipe até 30 de junho de 2026. Com a valorização de Yamal nesta temporada, as conversas por renovação que já estavam planejadas congelaram. Para Laporta, é uma questão de tempo.

— Sempre é preciso sofrer… Está sendo trabalhado e parece que tudo vai dar certo, porque Lamine é um grande jogador e uma pessoa extraordinária, além de mais maduro — afirmou o presidente do Barcelona à "TV3"

Jorge Mendes, agente de Yamal, entende a importância do garoto dentro do Barcelona, além de saber que ele vale mais que seu atual salário por enriquecer a marca do clube. Em contato com Deco, diretor esportivo do Barça, o empresário tenta equilibrar os dois interesses para que haja um desfecho positivo.

— Sempre é preciso que ela corresponda à importância que ele tem, independentemente da idade. Ele precisa de um tratamento especial. E um jogador que explodiu assim, tem que receber um cuidado especial, está fora do padrão. É necessário alinhar os interesses de Lamine com os do clube. E acredito que vamos conseguir isso. Também é preciso coordenar isso com o tempo. Esperamos que haja compreensão de todas as partes. E tanto pelo jogador quanto pelo seu entorno — seja o representante ou a família — as sensações são boas. Ele é catalão, culé até a medula, e se sente identificado. Acho que está bem aconselhado — completou Laporta.

Veja os números de Lamine Yamal na temporada

Yamal comemora gol pelo Barcelona contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)

Em conversas para renovação, Yamal é um dos favoritos a vencer a Bola de Ouro na atual temporada, sendo determinante para o Barcelona nas competições nacionais. Veja os números do espanhol de 17 anos na temporada:

54 partidas 18 gols 21 assistências 39 contribuições em gols Campeão de La Liga Campeão da Supercopa da Espanha Campeão da Copa do Rei Eliminado na semifinal da Champions League para a Inter de Milão

