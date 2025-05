Barcelona toma decisão sobre o futuro de Raphinha na equipe

Barcelona e Raphinha chegaram a um acordo sobre a renovação de contrato do brasileiro com a equipe, segundo Fabrizio Romano. Com uma temporada digna de Bola de Ouro, o atacante renova seu contrato até junho de 2028 e dá fim às especulações de uma possível ida de Raphinha para a Arábia Saudita. O brasileiro chegou no Barcelona ma temporada 2022/23.

Nesta segunda-feira (19), o presidente do clube, Joam Laporta, já havia falado sobre a renovação de Raphinha.

— O Deco tem uma conexão muito forte com ele. Raphinha se identifica com o nosso projeto, e vai continuar conosco — apontou Laporta, em conversa com o canal local "TV3".

Raphinha se tornou peça chave desde que Hansi Flick chegou ao Barcelona nesta temporada. Ele foi fundamental nas conquistas do clube e bateu recordes na Champions League. O brasileiro chegou a receber uma proposta com números inacreditáveis vinda da Arábia Saudita no meio da temporada. Em conversa com a TNT Sports, ele explicou por que a recusou.

— Se essa proposta tivesse chegado para mim no ano passado, acho que eu tinha ido, porque mentalmente eu tava um pouco para baixo e aquilo resolveria a minha vida, da minha esposa, da minha família. É impossível ver números como estes e não pensar que podem mudar completamente a nossa vida. Quem disser o contrário está mentindo. Mas ainda posso contribuir muito para o sucesso do Barça e isso me dá a oportunidade de continuar representando a seleção nacional. Foi isso que tornou minha mente fechada para o dinheiro e mais aberta aos meus sonhos — declarou o atleta na época, à "TNT Sports".

🔢 Números de Raphinha pelo Barcelona na temporada

Raphinha em ação pelo Barcelona no duelo com a Inter de Milão, pela Champions (Foto: Lluis Gene / AFP)

⚽ 56 jogos

⌛ 4.598 minutos em campo

🥅 34 gols

📤 23 assistências

✅ 40 vitórias

🟰 7 empates

❌ 9 derrotas

🏆 Títulos: Supercopa da Espanha, Copa do Rei e La Liga

