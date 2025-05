PSG? Real Madrid? Deco comenta sobre propostas por Yamal no Barcelona

Um dos talentos mais promissores do futebol mundial atualmente, o atacante Lamine Yamal está próximo de acertar a renovação de contrato com o Barcelona, como dito anteriormente pelo presidente Joan Laporta. No entanto, em entrevista à rádio "RAC1", o ex-jogador Deco, diretor esportivo do clube catalão, abriu o jogo sobre propostas já recebidas pelo craque espanhol, em especial a do PSG.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Na temporada passada, vieram perguntar sobre ele (Yamal). Este ano, ainda não. Mas queremos que ele fique e aproveite o Lamine por muito tempo. O PSG veio perguntar. O Real Madrid, não — disse Deco, diretor esportivo do Barcelona.

continua após a publicidade

O Barça chegou a negar uma proposta do Paris Saint-Germain no valor de 250 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão na cotação atual), após o destaque da joia na campanha do título da Espanha na Eurocopa 2024. Com contrato até o fim do primeiro semestre de 2026, Yamal é tratado internamente como intransferível, sendo considerado o futuro do Barcelona.

— Um jogador precisa ter um contrato justo. Ele precisa se adaptar à realidade da sua situação. Não importa se ele é o jogador mais bem pago; ele precisa ser um dos jogadores mais importantes que pagamos. O importante é administrar os contratos. O importante é que ele esteja feliz e contente. Não há ambiente ou clube melhor do que o Barça. Os contratos são de cinco a seis anos — seguiu.

continua após a publicidade

O primeiro contrato profissional de Yamal com o Barcelona foi firmado em outubro de 2023. No entanto, por ter apenas 16 anos, o garoto só podia firmar vínculo de três anos de acordo com as regras da Fifa na época.

Yamal comemora gol pelo Barcelona contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)

Números de Yamal na temporada

Em conversas para renovação, Yamal é um dos favoritos a vencer a Bola de Ouro na atual temporada, sendo determinante para o Barcelona nas competições nacionais. Com apenas 17 anos, ele disputou 54 jogos pelos Culés nesta temporada, marcou 18 gols e deu 22 assistências. Veja os números do espanhol de 17 anos:

54 partidas 18 gols 21 assistências 39 contribuições em gols Campeão de La Liga Campeão da Supercopa da Espanha Campeão da Copa do Rei Eliminado na semifinal da Champions League para a Inter de Milão

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.