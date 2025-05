Barcelona anuncia renovação com Hansi Flick até 2027

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (21) a renovação contratual com o treinador Hansi Flick. Agora, o alemão terá vínculo com o clube catalão até o dia 30 de junho de 2027. Ele foi um dos principais responsáveis pela grande temporada da equipe em 2024/25, vencendo a Copa do Rei, Supercopa da Espanha e La Liga.

Hansi Flick esteve nesta quarta na sede do Barcelona, onde assinou o novo contrato ao lado de dirigentes do clube. Com ele estavam Joan Laporta, presidente, Rafa Yuste, vice-presidente, e o diretor esportivo, Deco. Por meio das redes sociais, o mandatário celebrou a renovação com o alemão a longo prazo.

— Hansi, obrigado por continuar a expandir a história do Barça, o melhor clube do mundo. Os torcedores do Barça te amam e confiamos em você para continuar guiando nossos jogadores à vitória! — escreveu Laporta.

Contratado em julho do ano passado, Flick venceu incríveis 43 de 54 jogos pelo Barcelona, totalizando uma taxa de 73%. Foi a melhor temporada de um treinador pelo clube desde Luis Enrique, que registrou em 83% em 2014. Além dos três títulos, alemão comandou o Barça até a semifinal da Champions League, onde caíram para a Inter de Milão.

Hansi Flick e Joan Laporta confirmando o novo contrato no Barcelona (Foto: Reprodução/Barcelona)

Hansi Flick igualou marca histórica no Barcelona

Com a famosa "dobradinha" em sua temporada de estreia, Hansi Flick se tornou apenas o quinto treinador a vencer dois títulos em seu primeiro ano frente ao Barcelona. O alemão se junta ao seleto grupo composto por Louis van Gaal, Ernesto Valverde, Pep Guardiola e Luis Enrique. Sem disputar o Mundial de Clubes em junho, o Barça fará seu jogo de despedida no próximo domingo (25), fora de casa, contra o Athletic Bilbao.

